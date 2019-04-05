減稅受惠 大灣區企業致力升級

2019-04-05 02:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



隨着大陸增值稅減稅政策正式實施，減稅落地為大灣區企業實實在在地「減負」。廣東省稅務局舉辦兩天的「共話減稅降費、助力粵港澳大灣區發展」專題活動，走訪廣州、中山等地的企業，了解其對減稅降費的關注點和需求。不少企業負責人表示，減稅降費有利於節省經營成本，企業可以擁有更多的資金投入研發上，有利於企業轉型升級。

據香港文匯網，廣東原創動力文化傳播公司集團副總裁劉震東表示，奧飛娛樂在本次深化增值稅改革中是受益者。因應2019年增值稅稅率下調，奧飛集團銷售稅率由16%降至13%，全年可節約增值稅約1200萬元（人民幣，下同）。不僅如此，受惠於旅客運輸服務列入進項可抵扣範圍，全年約可為企業減少增值稅200萬元，合計減少增值稅1400萬元。在個人所得稅方面，該企業2019年1-2月代扣代繳個稅相比去年同期下降約290萬元，降幅達50%。

在中山，於香港主板上市藥企中智藥業。其負責人表示，按照2019年4月起增值稅16%降為13%，10%降為9%的下調政策，舉例某款116元的藥品，原來承擔的增值稅約為3.2元，現在只要交2.7元，節省了0.5元。

位於中山的明陽智慧能源集團公司董事長兼首席執行官張傳衛指出，在減稅降費方面，企業實實在在是有獲得感。「我們估算了一下，去年和今年一共接近2個億，我們把減稅降費的這個錢投入到創新研發和技術改造，是非常管用的。」

張傳衛表示，明陽將用這筆改革紅利加大科研投入，促進產品升級換代和質量改進，更堅定地走創新驅動發展之路。「如果把這個錢投到技改上，可以建設四條機械人葉片生產線，實現智能化生產；用在研發上，可以研發兩款大型風電整機。很實在的，都可以直接帶動新動能的產生。」