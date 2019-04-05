大灣區4城市 科創實力坐二望一

2019-04-05 02:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



歷經多年的創新科技發展後，珠三角昔日「前店後廠」的產業模式已悄然脫胎換骨。日前發布的粵港澳大灣區規劃，更將實力已穩居全球第二的深圳—香港創新產業群，布局於大灣區四大核心城市組成的科技創新走廊上，令這個世界著名的製造業基地，擁有了全球坐二望一的科創實力。

據中新社報導，世界知識產權組織發布的「2018全球創新指數報告」，深圳—香港地區作為創新產業集群，排名位列全球第二，僅次於東京—橫濱地區。而「粵港澳大灣區發展規劃綱要」提出建設廣州—深圳—香港—澳門科技創新走廊，相比現時的深圳—香港地區創新產業集群，該措施將整個珠三角最核心區域相連，令珠三角創新、創業集群規模明顯擴大，四大城市科技創新走廊將成為孕育人工智能、大數據、生命科技等尖端科技熱土。

對此，中國科學院院士、香港大學城市規劃及設計系講座教授葉嘉安表示，擴大後的大灣區創新產業集群一定有希望超越東京—橫濱地區。

他指出，創新與投資相關，由於加大投入力度，深圳GDP已與香港相若，加之東莞地區工業逐漸崛起，相信將成為尖端技術產品生產基地。大灣區創科產業將逐步形成以「9+2」城市為核心的完整產業鏈。

對香港在大灣區科技創新走廊中扮演的角色，普華永道香港審計合夥人方蘊萱表示，香港在學和研方面具優勢，在創新走廊中應發揮基礎研究的帶頭作用，深圳可彌補香港所缺乏的知識及技術成果轉化和市場空間，大灣區其他核心城市則可在尖端產品生產上提供支援。她希望大灣區城市共同創立創科基金，促進區內資金融通。

香港互聯網專業協會會長洪為民則表示，由於大灣區創新產業集群體量大、產能高、人更多，廣州—深圳—香港—澳門科技創新走廊沿線城市如東莞、佛山等，發展機遇無限。

他指出，大灣區創新產業集群仍需彌補人才缺口，尤其是吸引更多國際人才，如美國硅谷就有約50%為亞裔人士。他亦認為，科技不單是一個產業，還是提升城市競爭力的重要手段。未來大灣區創新產業集群在發展保險科技、金融科技、區塊鏈、物流等產業方面具有前景，香港應在當中幫助大灣區城市引入國際資金。