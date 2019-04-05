湖北自貿區 新設企業破2.5萬家

2019-04-05 02:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



自掛牌成立至今年2月，湖北自貿試驗區累計新設企業25622家，並完成多個全產業鏈布局，一批新興產業和高技術產業基地正在形成。

中新社報導，湖北省政府新聞辦4日舉行的發布會上，湖北省商務廳副廳長胡中海表示，湖北自貿試驗區實現了全省同期約13.5%的實際利用外資、30.9%的進出口、25.8%的專利申請、23.5%的專利授權。

數據顯示，自2017年4月至2019年2月，湖北自貿試驗區進出口總額1996.4億元（人民幣，下同）。2018年，湖北自貿試驗區新增專利申請33492件、新增專利授權15067件，1154家高新技術企業實現主營業務收入102.3億元。

湖北自貿試驗區涵蓋武漢、襄陽、宜昌三個片區近120平方公里。胡中海指出，武漢片區正逐步成為中國大陸光通信領域最大的技術研發和生產基地。目前，武漢片區已完成「芯屏端網」全產業鏈布局。依託大陸國家存儲器基地、國家信息光電子創新中心、武漢光電國家實驗室等重大項目平台，武漢片區吸引一批行業龍頭企業落戶；網路直播、在線教育、人工智能等新興業態加速發展。

襄陽片區聚焦新能源汽車產業發展，已形成整車研發、生產、檢測、售後、動力電池生產及回收利用等完整產業鏈。數據顯示，2018年襄陽片區規模以上新能源汽車產值143.6億元，同比增長26.8%。

宜昌高新區管委會副主任文學表示，宜昌片區以物流吸引要素集聚，以通道促進產業發展，目前正著力培育工業經濟、平台經濟、物流經濟三大千億產業。宜昌已開通宜漢歐、宜新歐國際班列，打通了中國大陸中部地區首條南向通道；開通宜蓉班列，初步構建各方向的國際物流通道體系。