親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

湖北自貿區 新設企業破2.5萬家

2019-04-05 02:04聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

自掛牌成立至今年2月，湖北自貿試驗區累計新設企業25622家，並完成多個全產業鏈布局，一批新興產業和高技術產業基地正在形成。

中新社報導，湖北省政府新聞辦4日舉行的發布會上，湖北省商務廳副廳長胡中海表示，湖北自貿試驗區實現了全省同期約13.5%的實際利用外資、30.9%的進出口、25.8%的專利申請、23.5%的專利授權。

數據顯示，自2017年4月至2019年2月，湖北自貿試驗區進出口總額1996.4億元（人民幣，下同）。2018年，湖北自貿試驗區新增專利申請33492件、新增專利授權15067件，1154家高新技術企業實現主營業務收入102.3億元。

湖北自貿試驗區涵蓋武漢、襄陽、宜昌三個片區近120平方公里。胡中海指出，武漢片區正逐步成為中國大陸光通信領域最大的技術研發和生產基地。目前，武漢片區已完成「芯屏端網」全產業鏈布局。依託大陸國家存儲器基地、國家信息光電子創新中心、武漢光電國家實驗室等重大項目平台，武漢片區吸引一批行業龍頭企業落戶；網路直播、在線教育、人工智能等新興業態加速發展。

襄陽片區聚焦新能源汽車產業發展，已形成整車研發、生產、檢測、售後、動力電池生產及回收利用等完整產業鏈。數據顯示，2018年襄陽片區規模以上新能源汽車產值143.6億元，同比增長26.8%。

宜昌高新區管委會副主任文學表示，宜昌片區以物流吸引要素集聚，以通道促進產業發展，目前正著力培育工業經濟、平台經濟、物流經濟三大千億產業。宜昌已開通宜漢歐、宜新歐國際班列，打通了中國大陸中部地區首條南向通道；開通宜蓉班列，初步構建各方向的國際物流通道體系。

自貿試驗區專利
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

3月CPI增幅 估重回2時代

2019-04-05 00:17

陸應屆海歸調查 3成首選互聯網

2019-04-05 02:04

浙江海上風電 年發電7.5億度

2019-04-05 02:04

大灣區4城市 科創實力坐二望一

2019-04-05 02:02

減稅受惠 大灣區企業致力升級

2019-04-05 02:02

中法合作 共推農業核技術應用

2019-04-05 02:02

阿里巴巴客戶體驗中心 落腳南昌

2019-04-05 02:02

和艦登科創板 闖進第一關

2019-04-05 01:58

普陀山改名 重啟A股掛牌

2019-04-05 01:58

陸股解碼／資金進場 漲勢可期

2019-04-05 01:58

數字透露…民眾買車意願低

2019-04-05 00:17

陸催動汽車消費 政策連發

2019-04-05 00:17

日新年號令和 變陸酒商標

2019-04-05 00:17

官方超級操盤手 樓繼偉退休

2019-04-05 00:17

阿里巴巴縱橫商場的「鐵軍」是如何練成的？

2019-04-04 22:45

不管川普聯合盟友打壓？谷歌在這地方悄悄與華為合作

2019-04-04 17:32

特斯拉爆客訴 Model3交付慢、故障車多

2019-04-04 17:23

大陸3月物價上漲 CPI將重回「2時代」

2019-04-04 15:55

當了十年國家大掌櫃 超級操盤手樓繼偉退休

2019-04-04 13:39

跨境電商福音 大陸行郵稅9日起最低降至13%

2019-04-04 11:28

浙商銀行行長徐仁豔最會賺 年薪逾2500萬

2019-04-04 10:00

人民幣中間價升值139點 市場人士：短期維持區間震盪

2019-04-04 09:59

陸股節前交意牛氣不減 千萬休眠帳戶甦醒

2019-04-04 09:59

產品便宜又接地氣 大陸這家手機公司成「非洲之王」

2019-04-04 04:47

深圳3月新房成交量 大幅回升

2019-04-04 04:43

海絲品博會 齊聚一帶一路310企業

2019-04-04 04:43

南沙自貿區 營商環境評估表現佳

2019-04-04 04:43

中關村國際青創平台 北京揭牌

2019-04-04 04:42

76家房企年報 去年利潤漲達23%

2019-04-04 04:42

融入大灣區 東莞打造世界級製造業群

2019-04-04 04:41

陸股解碼／下半年多頭行情可期

2019-04-04 02:54

滬指站上3,200關 一年新高

2019-04-04 02:54

小米雙喜 旗下小金雞冒出頭

2019-04-04 02:54

外匯存底連五月創新高

2019-04-04 00:50

中共籲歐盟：5G政策不針對特定國

2019-04-04 00:18

Altaba基金要出清阿里巴巴持股

2019-04-03 23:28

華為消費者業務拚高成長

2019-04-03 23:28

人民幣匯價調節機制 傳退場聲音

2019-04-03 23:28

專家：大陸首季GDP估增6.3%

2019-04-03 23:28
看更多

熱門文章

AIT證實陸戰隊進駐 陸鷹媒倡議披露對台斬首計畫

2019-04-04 09:33

廣場舞吵死了！ 最強神器2招讓中國大媽閉嘴

2019-04-04 10:00

即時短評／「禽獸論」 陳明通只是措詞不當嗎？

2019-04-04 18:57

前駐台記者葉班長諷AIT美軍 只是換個馬甲而已

2019-04-04 16:51

大陸管制電視新規定 「爸爸去哪兒」將停播

2019-04-04 12:41

產品便宜又接地氣 大陸這家手機公司成「非洲之王」

2019-04-04 04:47

特斯拉爆客訴 Model3交付慢、故障車多

2019-04-04 17:23

驚悚「兵馬俑酒店」 博物院長：非常反感

2019-04-04 18:48

兩岸三聯手出資逾303億元 入股日JDI佈局OLED

2019-04-04 15:45

現役美軍進駐AIT 陸外交部：違反一中及中美聯合公報

2019-04-04 16:16

後宮三千佳麗住的東西六宮 北京故宮啟動復舊

2019-04-04 15:51

陸非洲豬瘟疫情再擴大 新疆也淪陷只剩西藏海南

2019-04-04 17:46

佛教界痛批庸俗 普陀山改名重啟IPO

2019-04-04 12:10

不管川普聯合盟友打壓？谷歌在這地方悄悄與華為合作

2019-04-04 17:32

降低台生學測標準後 陸再出招吸引原住民學生

2019-04-04 12:41

當了十年國家大掌櫃 超級操盤手樓繼偉退休

2019-04-04 13:39

梵國務卿：梵中主教協議為促進大陸宗教自由

2019-04-04 14:43

「掃黑除惡 害人害己」 廣西宣傳標語被網友笑翻

2019-04-04 12:40

涼山山林大火／倖存生：爆燃沒預兆 火焰像巨大彎刀瞬間砍到

2019-04-04 17:00

阿里巴巴縱橫商場的「鐵軍」是如何練成的？

2019-04-04 22:45

江蘇化工事故連環爆 波及沿海省份全面啟動化工大整治

2019-04-04 09:30

浙商銀行行長徐仁豔最會賺 年薪逾2500萬

2019-04-04 10:00

陸股節前交意牛氣不減 千萬休眠帳戶甦醒

2019-04-04 09:59

外賣員進電梯被夾 遷怒老人一腳把她踹飛

2019-04-04 15:47

磁浮智能巡檢車 軌道交通養護大突破

2019-04-04 04:36

跨境電商福音 大陸行郵稅9日起最低降至13%

2019-04-04 11:28

男子東鐵上疑偷拍女子裙底 數名乘客合力逮兇

2019-04-04 21:14

陸股解碼／下半年多頭行情可期

2019-04-04 02:54

大陸3月物價上漲 CPI將重回「2時代」

2019-04-04 15:55

鴻海子公司 處分廣州橙行智動汽車股權

2019-04-04 18:38

人民幣中間價升值139點 市場人士：短期維持區間震盪

2019-04-04 09:59

中美是否接近達成協議 中國商務部未鬆口

2019-04-04 22:10

故宮首次拍賣萬壽燈、天燈 8532萬天價成交

2019-04-04 16:56

日媒：富智康縮減智慧手機生產 轉攻智慧網聯車

2019-04-04 15:45

非洲豬瘟進新疆 烏魯木齊豬舍爆疫情

2019-04-04 16:49

用智慧手環督促清掃 南京被批苛待環衛工

2019-04-04 21:51

小米雙喜 旗下小金雞冒出頭

2019-04-04 02:54

加強對原住民統戰 陸校釋免試入學名額

2019-04-04 12:46

深圳3月新房成交量 大幅回升

2019-04-04 04:43

合肥造無人駕駛接駁車 可用手機App叫車

2019-04-04 04:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top