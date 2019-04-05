陸應屆海歸調查 3成首選互聯網

2019-04-05 02:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國大陸知名互聯網招聘平台BOSS直聘研究院4日發布「2019年海歸人才就業趨勢報告」顯示，2019年應屆「海歸」的期望薪酬向9000元（人民幣，下同）均值區域靠攏。其中，三成「海歸」期望從事互聯網行業，傳統金融業持續遇冷。本土公司越來越受到海歸人才的歡迎。

中新社報導，BOSS直聘研究院抽取數萬名2018年畢業，且具有完整海外學歷教育背景的人才樣本進行觀察統計。其中，大學本科學歷人才占比36.2%，碩士及以上學歷人才占比63.8%。

「2019年海歸人才就業趨勢報告」顯示，2019年，應屆「海歸」平均期望薪酬為9265元。報告顯示，歐洲國家「海歸」期望薪酬高於英語系國家。2019年，法國「海歸」期望薪酬最高；德國其次。美國和英國留學生平均期望薪酬分別排名第六及第九位。

除新加坡外，其餘亞洲國家的「海歸」薪酬期望普遍集中在6000元至8000元區間，韓國、馬來西亞留學生的期望薪酬則不及中國大陸同等學歷求職者。

據統計，2019年，有32%的應屆「海歸」將互聯網作為首選期望行業。與此同時，期望進入傳統金融領域的留學生占比大幅回落。報告稱，2019年應屆留學生回國從事最多的前三職位分別為市場營銷、外語教師和會計。在技術類職位中，數據分析師最受青睞。

BOSS直聘研究院數據顯示，2019年前三個月，選擇在北京、上海、廣州、深圳求職的應屆「海歸」比例較2018年同期下降4.7%，而選擇二線城市的「海歸」占比則上升4.4個百分點。上海成為一線城市中唯一實現留學生占比增長的城市。科技巨頭企業數量眾多的北京對高端人才的吸引力超過上海。

隨著中國大陸本土企業實力不斷壯大，本土公司正越來越受到「海歸」人才的歡迎。BOSS直聘研究院數據顯示，2019年最受「海歸」青睞的前50家企業中，本土企業占到35席，較2018年增加六席。