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不管川普聯合盟友打壓？谷歌在這地方悄悄與華為合作

2019-04-04 17:32世界日報 中國新聞組／北京4日電

華為上周公布的新產品Track AI卻被發現採用谷歌的人工智能軟體工具Tenso...
華為上周公布的新產品Track AI卻被發現採用谷歌的人工智能軟體工具Tensor Flow，被猜測與Google合作。 世界日報記者葉玉鏡／攝影
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正值美國川普政府聯合盟友打壓華為之際，華為上周公布的新產品Track AI卻被發現採用谷歌的人工智能軟體工具Tensor Flow，意外建立合作關係。此外，美國打壓華為受挫後，被指已經開始準備「B計畫」，確保華為主導的5G網路安全。

參考新聞引述彭博社報導，華為上周不僅發布最新款智能手機，還分享了另外一款應用軟體Track AI，該軟體與華為設備配對後，可幫助「未經訓練的專業人員」檢測眼疾。而大多數人不知道的是，這背後有谷歌的人工智能軟體工具Tensor Flow。

報導指出，Tensor Flow屬於開放性，任何人都可使用，訪問也不受谷歌控制。

報導稱，谷歌發言人克里斯布魯米特表示，與谷歌廣告客戶合作的創意團隊也同樣在為華為提供營銷幫助。布魯米特補充道，這些團隊定期與谷歌客戶合作，「充分利用技術上的可能性，激發出類似這樣的創意」，但同時強調谷歌的工程師沒有參與到Track AI這個項目。

在彭博社看來，Track AI雖然不是這兩家科技巨頭的頭等戰略大事，卻反映了谷歌數十年來不變的、對與華為等中國巨頭建立商業關係的渴求。

另據香港明報引述華盛頓郵報報導，美國官員尚未放棄遊說其他國家阻止華為參與5G建設，並思考如何阻止網路互聯帶來的破壞性攻擊和潛在間諜行為。另一報導將美國官員現在的做法稱為「後華為未來」的備選方案「B計畫」。他們已經開始討論採取加密、分段化網路組件以及設置更高安全標準等手段保護關鍵系統。

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