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大陸3月物價上漲 CPI將重回「2時代」

2019-04-04 15:55聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸國家統計局11日將公布3月CPI、PPI相關物價統計。多家機構預測，3月物價溫和上漲，豬肉價格對CPI的拉動作用將顯現，消費物價CPI漲幅或重回「2時代」，達到2.5%左右。

據經濟參考報報導，興業銀行首席經濟學家魯政委認為，3月中上旬豬肉價格出現大幅上漲，鮮菜價格表現也強於季節性，3月CPI同比可能反彈至2.5%左右。

「綜合看，預計3月CPI年增大幅回升至2.5%。」申萬宏源證券宏觀高級分析師秦泰也表示。他指出，食品價格方面，3月高頻豬肉價格環比上漲3.6%，顯著強於歷年同期。非食品價格方面，2月國際油價較上月小幅回升，帶動3月成品油價格小幅上行。春節後租賃需求季節性回升，房租或邊際走高。交通、旅遊等價格預計較上月回落，服務價格總體穩定。

海通證券首席經濟學家姜超則說，雖然豬肉價格漲幅超預期，但其他食品價格基本保持穩定，食品價格整體漲幅依舊有限。預計3月通膨將保持在2.5%左右的溫和區間。

「綜合來看，食品價格保持韌性，成品油價上調亦對非食品形成支撐，預計3月CPI重返2時代，同比小幅上行至2.4%左右。」華創證券首席宏觀分析師張瑜分析稱，食品項方面，豬價在節後逆勢上漲；受南方部分地區長時間陰雨寡照天氣的影響，菜價較上月降幅也大幅低於季節性規律。非食品方面，月初和月底國內成品油價兩次上調推高月度均價，3月成品油均價較上月上漲4%。

交通銀行首席研究員唐建偉表示，豬肉價格已經成為影響年內通膨走勢的關鍵因素。不過他也強調，本輪豬周期仍是受到疫情影響形成的供給衝擊，並非需求拉動，其對物價的影響不應成為左右宏觀政策的考量因素。目前核心CPI已經連續6個月維持在2%以下，整體運行較為平穩，預計年內通膨仍不會成為制約貨幣政策操作的主要因素。

此外，機構表示，從全年看，物價走勢將有反覆，CPI經歷上升—回落—再升的過程，呈「N」型走勢。姜超認為，4月實施的增值稅率下調，可能拖累物價漲幅，並部分抵消食品價格上漲的壓力。隨著減稅措施落地，最終體現為終端消費品含稅價格的下調，那麼便會壓低CPI增速。

交通銀行首席研究員唐建偉表示，豬肉價格已經成為影響年內通脹走勢的關鍵因素。（天天...
交通銀行首席研究員唐建偉表示，豬肉價格已經成為影響年內通脹走勢的關鍵因素。（天天快報微信公眾號）
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