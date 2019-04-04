日媒：富智康縮減智慧手機生產 轉攻智慧網聯車

2019-04-04 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



日本經濟新聞報導，富士康旗下的富智康集團正在重新審視並逐步縮小智慧手機生產業務，且要求旗下工程團隊轉向研究未來智慧聯網車用等相關應用。

報導引述知情人士透露，自去年下半年起，已有數百名員工陸續離開公司或轉換職務，有的工程團隊已有一半的工程師轉往開發車用業務；而富智康的客戶也在大量流失，從幾年前高達20個，到現在僅剩10個左右。

上述人士稱，富智康的智慧手機業務除了Google Pixel phone外，大部分幾乎沒有利潤；許多中小型二線手機企業由於自身的財務危機或激烈的市場競爭，往往給供應商產量預測並不準確，再加上付款週期長，這就使得像富智康這樣的供應商庫存增加，獲利減少。

報導稱，受客戶手機出貨量放緩影響，富智康已經連續兩年處於虧損狀態。財報顯示，2018財年公司營收為149.29億美元，年增23.58%；但淨虧損擴大逾六成，由2017年的5.25億美元擴大為8.57億美元。

富智康此時選擇縮減智慧手機業務轉向智慧網聯車，實際上是目前手機供應鏈廠商應對全球智慧手機市場飽和的一個縮影。

智慧手機視覺人工智慧解決方案供應商虹軟科技為例，公司也在積極尋求新的發展方向。外界對虹軟較為陌生，但虹軟科技官網顯示，目前在產品中使用虹軟影像視覺方案的品牌廠商包括OPPO、Vivo、中興、華為、三星、Sony、小米、松下、Nikon等。還有報導稱，虹軟的相機演算法正在被全球約80%的安卓手機採用。

虹軟科技近期公布的資料顯示，公司正在向物聯網（IoT）領域邁進。虹軟科技在其發布的申請科創板上市招股說明書中提及，這次公開發行股票，擬募集資金的一個重要用途是投資IoT領域AI視覺解決方案產業化項目。另外，在其官網發出的招聘資訊中，IoT產品PM、IoT商務拓展等職務赫然在列。虹軟科技尋找新方向的思路已然可見。

大陸智慧手機龍頭大廠小米也在今年初正式啟動手機+AIoT雙引擎戰略，並表示將在未來5年向AIoT領域持續投入超過人民幣100億元。