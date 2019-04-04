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跨境電商福音 大陸行郵稅9日起最低降至13%

2019-04-04 11:28聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸國務院總理李克強昨（3）日召開國務院常務會議宣佈，從4月9日起調降「行郵稅」，最低降至13%。搭上大陸減稅降費大潮，台灣電商平臺、零售業者可望降低進境成本，搶進全球最大的中國電商市場。

大陸國務院常務會議宣佈，下調對進境物品徵收的行郵稅稅率，促進擴大進口和消費。

會議決定，從4月9日起，調降對個人攜帶進境的行李和郵遞物品徵收的行郵稅稅率，其中對食品、藥品等商品，稅率由15%降至13%；紡織品、電器等由25%降為20%。

行郵稅是行李和郵遞物品進口稅的簡稱，不同於海關徵收的進口稅，跨境進口電商採取的稅收政策是行郵稅，行郵稅的稅率低於一般貿易進口稅率。此外，在行郵稅中存在人民幣50元免稅額，跨境電商的利好政策。

大陸跨境電商市場去（2018）年交易規模高達人民幣7.9兆元，是全球最大的市場。從銷售金額和銷售量來看，小型賣家仍占市場主流。根據「2018中國跨境出口電商發展白皮書」統計顯示，年銷售額在250萬美元以下的賣家占比超過85%，銷售額超過1000萬美元的大賣家僅占2.5%；年銷售10萬單以下的賣家占比70%以上。

尤其兩岸跨境電商逆勢上行，近來更結合自貿區及O2O交易模式，形成新一代拓銷利器。

跨境電商白皮書也指出，伴隨跨境電商的發展，物流、資金流、資訊流將三流合一，圍繞跨境電商形成一個生態鏈和服務鏈，將會是行業發展的大趨勢。

大陸從4月9日起調降「行郵稅」，最低降至13%。取自河南日報
大陸從4月9日起調降「行郵稅」，最低降至13%。取自河南日報
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