浙商銀行行長徐仁豔最會賺 年薪逾2500萬

2019-04-04 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



每年3、4月是銀行財報披露期，大陸銀行高階主管的薪水每每成為話題，據第一財經統計，浙商銀行行長徐仁豔去年的稅前合計總薪資為人民幣555.2萬元（約新台幣2,554萬元），居大陸銀行界之冠，而且是大陸第一大銀行工商銀行前董事長易會滿薪水的8.25倍。

大陸銀行員工的年均薪資差距也不小，在人民幣22萬元至50萬元之間，不過2018年總體年薪較2017年有所增加。

20家大陸上市銀行的年報顯示，6大行董事長、行長的年薪均在人民幣65萬元至75萬元之間。股份制銀行最高的是浙商銀行行長徐仁豔，年薪人民幣555.2萬元。中小銀行董事長、行長的年薪多在人民幣100萬至300萬之間。

工商銀行2018年年報顯示，前董事長易會滿的薪水（稅前）為人民幣67.3萬元。

值得注意的是，在六大行當中，董事長、行長的年薪並非最高，例如工商銀行最高年薪者為董秘官學清，稅前薪資為人民幣114.8萬元。農業銀行首席風險官李志成稅前共計總薪水為人民幣116.4萬元。

相比之下，全國性股份制銀行董事長、行長的日子要好過的多，例如，民生銀行董事長洪崎稅前總薪資為人民幣447.1萬元，招商銀行行長田惠宇稅前總薪資為人民幣468.99萬元，平安銀行董事長謝永林稅前總薪資為人民幣477.7萬元。

從員工的年均稅前總薪資來看，招商銀行以人民幣49萬元居首，民生銀行、浦發銀行、平安銀行、中信銀行、寧波銀行的員工年均薪資均破人民幣40萬元。在6大行中，交通銀行以人民幣33萬元的員工年均總薪資位居首位。

從目前已披露年報的銀行看，銀行員工繼續下降。6大國有銀行去年裁減了2.7萬人。