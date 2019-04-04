浙商銀行行長徐仁豔最會賺 年薪逾2500萬
每年3、4月是銀行財報披露期，大陸銀行高階主管的薪水每每成為話題，據第一財經統計，浙商銀行行長徐仁豔去年的稅前合計總薪資為人民幣555.2萬元（約新台幣2,554萬元），居大陸銀行界之冠，而且是大陸第一大銀行工商銀行前董事長易會滿薪水的8.25倍。
大陸銀行員工的年均薪資差距也不小，在人民幣22萬元至50萬元之間，不過2018年總體年薪較2017年有所增加。
20家大陸上市銀行的年報顯示，6大行董事長、行長的年薪均在人民幣65萬元至75萬元之間。股份制銀行最高的是浙商銀行行長徐仁豔，年薪人民幣555.2萬元。中小銀行董事長、行長的年薪多在人民幣100萬至300萬之間。
工商銀行2018年年報顯示，前董事長易會滿的薪水（稅前）為人民幣67.3萬元。
值得注意的是，在六大行當中，董事長、行長的年薪並非最高，例如工商銀行最高年薪者為董秘官學清，稅前薪資為人民幣114.8萬元。農業銀行首席風險官李志成稅前共計總薪水為人民幣116.4萬元。
相比之下，全國性股份制銀行董事長、行長的日子要好過的多，例如，民生銀行董事長洪崎稅前總薪資為人民幣447.1萬元，招商銀行行長田惠宇稅前總薪資為人民幣468.99萬元，平安銀行董事長謝永林稅前總薪資為人民幣477.7萬元。
從員工的年均稅前總薪資來看，招商銀行以人民幣49萬元居首，民生銀行、浦發銀行、平安銀行、中信銀行、寧波銀行的員工年均薪資均破人民幣40萬元。在6大行中，交通銀行以人民幣33萬元的員工年均總薪資位居首位。
從目前已披露年報的銀行看，銀行員工繼續下降。6大國有銀行去年裁減了2.7萬人。
銀行業界人士表示，目前銀行科技越來越智慧化，大部分銀行的業務可以借助APP或者網點的設配可以完成，這樣就減少對人員的依賴。此外，近幾年來相對於其他金融業態，銀行的薪水不算太吸引人，晉升機制相對來說有限，很多銀行的優秀人才跳槽去金融科技公司、私募公司或資產管理公司等，銀行的人才也在流失當中。
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