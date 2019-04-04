親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

壓哨三分球不算 林書豪填格子數據刷存在感

又有地震！9:56台東規模5.2地震 最大震度4級

浙商銀行行長徐仁豔最會賺 年薪逾2500萬

2019-04-04 10:00聯合報 記者李仲維╱即時報導

每年3、4月是銀行財報披露期，大陸銀行高階主管的薪水每每成為話題，據第一財經統計，浙商銀行行長徐仁豔去年的稅前合計總薪資人民幣555.2萬元（約新台幣2,554萬元），居大陸銀行界之冠，而且是大陸第一大銀行工商銀行前董事長易會滿薪水的8.25倍。

大陸銀行員工的年均薪資差距也不小，在人民幣22萬元至50萬元之間，不過2018年總體年薪較2017年有所增加。

20家大陸上市銀行的年報顯示，6大行董事長、行長的年薪均在人民幣65萬元至75萬元之間。股份制銀行最高的是浙商銀行行長徐仁豔，年薪人民幣555.2萬元。中小銀行董事長、行長的年薪多在人民幣100萬至300萬之間。

工商銀行2018年年報顯示，前董事長易會滿的薪水（稅前）為人民幣67.3萬元。

值得注意的是，在六大行當中，董事長、行長的年薪並非最高，例如工商銀行最高年薪者為董秘官學清，稅前薪資為人民幣114.8萬元。農業銀行首席風險官李志成稅前共計總薪水為人民幣116.4萬元。

相比之下，全國性股份制銀行董事長、行長的日子要好過的多，例如，民生銀行董事長洪崎稅前總薪資為人民幣447.1萬元，招商銀行行長田惠宇稅前總薪資為人民幣468.99萬元，平安銀行董事長謝永林稅前總薪資為人民幣477.7萬元。

從員工的年均稅前總薪資來看，招商銀行以人民幣49萬元居首，民生銀行、浦發銀行、平安銀行、中信銀行、寧波銀行的員工年均薪資均破人民幣40萬元。在6大行中，交通銀行以人民幣33萬元的員工年均總薪資位居首位。

從目前已披露年報的銀行看，銀行員工繼續下降。6大國有銀行去年裁減了2.7萬人。

銀行業界人士表示，目前銀行科技越來越智慧化，大部分銀行的業務可以借助APP或者網點的設配可以完成，這樣就減少對人員的依賴。此外，近幾年來相對於其他金融業態，銀行的薪水不算太吸引人，晉升機制相對來說有限，很多銀行的優秀人才跳槽去金融科技公司、私募公司或資產管理公司等，銀行的人才也在流失當中。

浙商銀行行長徐仁豔年薪人民幣555.2萬元，居大陸銀行界之冠。圖/浙商銀行官網
浙商銀行行長徐仁豔年薪人民幣555.2萬元，居大陸銀行界之冠。圖/浙商銀行官網
分享

人民幣薪資薪水
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

陸股節前交意牛氣不減 千萬休眠帳戶甦醒

2019-04-04 09:59

產品便宜又接地氣 大陸這家手機公司成「非洲之王」

2019-04-04 04:47

中共籲歐盟：5G政策不針對特定國

2019-04-04 00:18

人民幣匯價調節機制 傳退場聲音

2019-04-03 23:28

李克強：將再減負1.3兆元

2019-04-03 23:28

人民幣中間價升值139點 市場人士：短期維持區間震盪

2019-04-04 09:59

深圳3月新房成交量 大幅回升

2019-04-04 04:43

海絲品博會 齊聚一帶一路310企業

2019-04-04 04:43

南沙自貿區 營商環境評估表現佳

2019-04-04 04:43

中關村國際青創平台 北京揭牌

2019-04-04 04:42

76家房企年報 去年利潤漲達23%

2019-04-04 04:42

融入大灣區 東莞打造世界級製造業群

2019-04-04 04:41

陸股解碼／下半年多頭行情可期

2019-04-04 02:54

滬指站上3,200關 一年新高

2019-04-04 02:54

小米雙喜 旗下小金雞冒出頭

2019-04-04 02:54

外匯存底連五月創新高

2019-04-04 00:50

Altaba基金要出清阿里巴巴持股

2019-04-03 23:28

華為消費者業務拚高成長

2019-04-03 23:28

專家：大陸首季GDP估增6.3%

2019-04-03 23:28

李克強減稅降費、寬財政措施奏效 陸經濟現回穩跡象

2019-04-03 18:37

離婚傳聞後 奶茶妹章澤天辭去京東子公司董事職

2019-04-03 18:16

華為砸百億買人心 員工「歐洲小鎮」上班

2019-04-03 17:42

滬指漲1.2%返3200關 收一年新高

2019-04-03 17:41

傳破產 ofo回應：運營一切正常

2019-04-03 17:35

查處降準謠言 人行罕見報警引關注

2019-04-03 16:42

貶值壓力退去 人民幣「逆周期因子」退場預期升高

2019-04-03 16:40

一張符引兩岸對罵 爆紅到負雷 從《還願》看兩岸遊戲產業

2019-04-03 15:32

大陸賣墓地毛利率高逾8成 龍頭房企甘拜下風

2019-04-03 15:19

大陸汽車市場首現全年負增長 上汽：今年要先活下來

2019-04-03 12:33

飲料巨頭娃哈哈 也要攻智慧型機器人

2019-04-03 12:02

哈根達斯跌落神壇… 拚不過本土冰 俄國也來搶市

2019-04-03 11:00

財新中國3月服務業PMI升至14個月高

2019-04-03 10:53

大陸首家 兩岸律師所聯營辦公室在廈門自貿片區掛牌

2019-04-03 10:26

海象差 平潭赴台航班多次停航

2019-04-03 04:10

減稅降費 台企談改革紅利助益

2019-04-03 04:09

平潭赴台航班增班 通關更快速

2019-04-03 04:09

漳州簡化出口退稅流程 助台企扎根

2019-04-03 04:09

大陸奢侈品降價 打擊代購業？

2019-04-03 04:08

浦東生醫產業基地 揭牌

2019-04-03 04:08
看更多

熱門文章

貶值壓力退去 人民幣「逆周期因子」退場預期升高

2019-04-03 16:40

哈根達斯跌落神壇… 拚不過本土冰 俄國也來搶市

2019-04-03 11:00

離婚傳聞後 奶茶妹章澤天辭去京東子公司董事職

2019-04-03 18:16

繼大媽上樹 上海最美公交站被姑娘貼車

2019-04-03 17:29

AIT證實陸戰隊進駐 陸鷹媒倡議披露對台斬首計畫

2019-04-04 09:33

產品便宜又接地氣 大陸這家手機公司成「非洲之王」

2019-04-04 04:47

酸民「去大涼山吃烤全人」 陸官微怒斥「人渣」

2019-04-03 15:02

湖南女提分手遭推落山洞…七年後屍骸被探險隊發現

2019-04-03 17:53

共機再越中線？學者：北京不會做球給民進黨

2019-04-04 00:18

陳明通的禽獸說 人民日報譏變身「反大陸委員會」

2019-04-03 19:09

廣場舞吵死了！ 最強神器2招讓中國大媽閉嘴

2019-04-04 10:00

蒙古外長發表堅持一中

2019-04-03 12:12

港專家：共軍越線或常態化 但不會做球給民進黨

2019-04-03 13:52

體驗一日秦始 西安皇兵馬俑酒店走紅

2019-04-03 10:56

李克強減稅降費、寬財政措施奏效 陸經濟現回穩跡象

2019-04-03 18:37

武漢頒打狗令 網曝警察當街殘忍殺狗影片

2019-04-03 15:36

大陸汽車市場首現全年負增長 上汽：今年要先活下來

2019-04-03 12:33

曾偉雄保護過李克強 深受北京信任

2019-04-03 18:37

李家寶經濟來源被斷 海基會：將與校方協處

2019-04-03 17:22

憶述曾當面稱習近平為「king」 川普：他很喜歡

2019-04-03 15:00

大陸賣墓地毛利率高逾8成 龍頭房企甘拜下風

2019-04-03 15:19

扮富二代全身假貨！騙19女財色 搞大其中6人肚

2019-04-03 17:52

美專家：中AI換臉造假地形欺騙衛星

2019-04-03 17:34

美國不會派高級別官員出席中國「一帶一路」峰會

2019-04-03 11:08

江蘇連兩爆 蘇州市委書記周乃翔突擊企業安全生產

2019-04-03 19:06

李克強：將再減負1.3兆元

2019-04-03 23:28

大陸金融詐騙犯：六成以上是初高中畢業

2019-04-03 15:52

大陸民航發展基金減半 徵收東航南航在美股價大漲

2019-04-03 22:16

華為砸百億買人心 員工「歐洲小鎮」上班

2019-04-03 17:42

抗議聲中 香港修訂「逃犯條例」二讀

2019-04-04 00:18

四川森林大火30人殉職 官方定調英雄未見究責

2019-04-03 14:13

響水大爆炸 3名嫌犯被採取刑事強制措施

2019-04-03 17:38

江蘇化工事故連環爆 波及沿海省份全面啟動化工大整治

2019-04-04 09:30

班禪喇嘛：沒有共產黨 西藏今天就沒有宗教和順

2019-04-03 18:31

陳明通：共機越中線 不會只有這次

2019-04-04 00:18

美不派高官出席一帶一路論壇 中國：問美方

2019-04-03 19:44

聲援李明哲「香港監察」主席投書美媒籲中共重視人權

2019-04-03 11:54

傳破產 ofo回應：運營一切正常

2019-04-03 17:35

陸換駐日大使 孔鉉佑呼聲高

2019-04-04 00:18

滬指漲1.2%返3200關 收一年新高

2019-04-03 17:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top