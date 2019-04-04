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產品便宜又接地氣 大陸這家手機公司成「非洲之王」

2019-04-04 04:47聯合報 記者林則宏╱即時報導

靠著一支手機只賺人民幣5.35元（約新台幣24元），大陸一家品牌手機廠去年在全球賣出了1.24億支手機，僅次於三星、蘋果、華為，排名全球第四。這個連一般大陸民眾也不熟悉的手機廠—傳音控股，在非洲市佔率卻將近五成，因此被稱為「非洲之王」，如今因申請回大陸上市而受到關注。

上海證券交易所近日公布新一批申請在科創板上市的企業名單，傳音也名列其中。透過傳音發布的招股書，外界對這家傳奇公司的營運情況有了進一步的了解。

傳音控股成立於2013年，總部設在深圳。成立之初，傳音就將非洲設定為目標市場。2016年至2018年，非洲市場占傳音總營收的比率分別為88.62%、76.86%和77.30%。

傳音旗下有三大品牌，主攻不同客群。其中，「TECNO」定位為中高端品牌，主要針對新興市場快速興起的中產階級；大眾品牌「itel」，鎖定新興市場廣大的基層消費者及價值導向型使用者；「Infinix」為智慧型手機品牌，力圖成為新興市場年輕人喜愛的時尚科技品牌。

根據 IDC統計，傳音2018年全球市佔率為 7.04%，排名第四。其中，在非洲市場佔有率高達48.71%，遙遙領先其他業者。傳音在印度市佔率亦達到6.72%，排名第四。

根據傳音招股書數據，2018年傳音只能提供通話、傳送簡訊和簡單上網功能的「功能機」，平均售價竟不到人民幣66元，即便是智慧型手機平均售價也僅人民幣454元（約新台幣2,000元），且每支手機平均獲利更只有人民幣5.35元。

不過傳音能立足非洲大陸，靠的並不只是便宜，更重要的是傳音「接地氣」，懂得滿足非洲消費者的需求。

大陸網路財經媒體《華爾街見聞》報導，傳音控股副總裁、來自奈及利亞的喬杜里（Arif Chowdhury）早前受訪時表示，非洲民眾膚色深，如果在光線不好的情況下與白人一起拍照，一般手機的照相效果就會很差，甚至只能看到眼睛和牙齒。

為此，傳音專門研究了上萬張照片，並與晶片公司、研發公司共同開發出專門針對深膚色的拍照功能，將其應用在旗下TECNO系列手機，最後果真大賣。

此外，在非洲，不同電信業者的資費差別很大，跨網通話費高昂，但SIM卡相對便宜。因此，非洲人的皮夾裡往往會有兩、三張SIM卡，用不同的SIM卡撥打對應的門號來省錢。傳音於是推出雙卡手機，後來甚至還有四卡手機。

傳音還發現非洲一些地方雖然有手機網路卻缺電，一些地方的用戶甚至必須跑到很遠的地方付錢充電。傳音因此發現一個新的細分市場，推出超長待機系列手機，待機時間甚至可達30天。

上海《澎湃新聞》指出，非洲民眾普遍熱愛音樂，傳音為此開發專屬音樂播放軟體Boomplay Music，這款應用獲得2017年度非洲最佳行動應用軟體獎。截至2019年3月，全球用戶數已超過4,000萬。

傳音此次預計發行不低於8,000萬股，募集資金淨額約人民幣31.11億元，將用於手機製造基地、研發中心等項目。

北京《新京報》指出，非洲人口將近13億，且人口結構極其年輕，是全球最後一個「十億級藍海市場」。傳音預期，隨著大陸「一帶一路」建設的推進，非洲電信通訊、行動網路等基礎設施將獲得改善，可望迎來數位化轉型的關鍵時期。

不過，《界面新聞》認為，蘋果、三星及大陸其他手機大廠也都看到非洲市場的潛力，近年來紛紛加強佈局非洲和其他新興市場。傳音儘管有較強的通路優勢和先入優勢，但並無顯著的技術優勢，那些針對非洲市場推出的軟硬體功能，技術壁壘並不高，未來恐怕很容易被後進者取代。

大陸手機業者傳音在非洲市佔率卻將近五成，圖為傳音旗下一款手機品牌TECNO位於肯...
大陸手機業者傳音在非洲市佔率卻將近五成，圖為傳音旗下一款手機品牌TECNO位於肯亞首都奈洛比的旗艦店。（取自傳音官網）
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大陸手機業者傳音在非洲市佔率卻將近五成，圖為傳音旗下一款手機品牌itel去年中在...
大陸手機業者傳音在非洲市佔率卻將近五成，圖為傳音旗下一款手機品牌itel去年中在奈及利亞舉行的新品發布會。（取自傳音官網）
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