76家房企年報 去年利潤漲達23%

2019-04-04 04:42 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國大陸商品房銷售面積在2018年首次突破17億平方公尺，銷售額同比上漲12.2%，多家房企利潤也明顯上升。萬科、恒大、碧桂園三家龍頭房企「日賺」接近或超過1億元（人民幣，下同）。

中新社報導，據公開數據顯示，2018年，萬科歸屬於上市公司股東的淨利潤337.7億元，同比增長20.4%。據測算，萬科平均「日賺」約9252萬元。碧桂園去年實現淨利潤約為485.4億元，同比增長68.8%，「日賺」約1.33億元。中國恒大2018年淨利潤722.1億元，同比增106.4%，「日賺」1.98億元。

據中原地產研究中心統計，目前全大陸發布2018年房企年報的企業合計76家，其中，A股51家，港股25家。76家房企中，近7成企業利潤上漲，平均漲幅達23%。

中原地產首席分析師張大偉指出，由於2015-2017年的樓市旺銷，市場主要房企可結算貨值充沛，業績較為穩健。

從已經公布業績和業績預告的房企來看，預虧的均為轉型企業或者個別中小型房企，主要業務是房地產的房企業績大多實現正增長。

不過，去年不少房企淨利潤率有所下滑。

數據顯示，A股的房企淨利潤率平均為11.9%，相比2017年的12.1%有所下調。張大偉指出，規模化發展的需要和去年下半年以來樓市銷售放緩，讓不少房企資金需求大增，但隨著信貸市場的調控持續，房企不得不藉助其他渠道融資，資金成本上升。

展望2019年，平安證券研究報告顯示，樓市發展出現下行趨勢將更考驗各大開發商應對能力，唯有融資渠道暢通、布局一二線、定位主流產品的房企方能穿越周期保持增長，行業集中度有望繼續提升。

今年前兩個月，萬科、恒大、碧桂園三家龍頭房企業績增長出現明顯下滑。