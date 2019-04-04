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中關村國際青創平台 北京揭牌

2019-04-04 04:42聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

由中關村科技園區管理委員會與北京市海澱區人民政府共建的中關村國際青年創業平台4月2日在北京揭牌。該平台旨在吸引國際高層次創新創業青年到中關村發展創業。

中新社報導，該平台將成為優秀國際青年來中關村創新創業的第一站，將招募本科畢業8年內、碩士博士畢業5年內的境外高校畢業生，重點支持一批具有一定技術儲備和較好市場潛力的國際優秀青年人才創業項目。從項目落地、辦公空間、展示交流、市場對接、政策支持等多個方面，給予優秀國際青年人才和團隊持續發展所需的全方位服務，營造一個具有濃厚國際化氛圍的人才發展平台。

試點落地中關村創業大街的中關村國際青年創業平台，首批吸引了來自美國、瑞典、俄羅斯、韓國、英國、西班牙等國家的10支創業團隊入駐，重點聚焦工業4.0、人工智能及智能電動車等科技領域。

中關村管委會主任翟立新在揭牌儀式上表示，人才是中關村最核心的競爭力。近年來，中關村管委會與相關部門先後推出了外籍高層次人才「綠卡直通車」等政策，為外籍人才提供企業註册、智慧財產權、法律服務、投融資服務等一系列支持，以吸引全球優秀人才在中關村匯聚。

目前，中關村已擁有1萬多名外籍人才和4萬多名海歸人才，聚集跨國公司區域總部和研發中心約300家。翟立新表示，中關村是全球科技創新高地，也是眾多科技型初創企業落地起航的首選之地。希望世界各地有夢想、有激情的青年人都到中關村創新創業，共享發展機遇、共創美好未來。

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