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海絲品博會 齊聚一帶一路310企業

2019-04-04 04:43聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

第五屆中國（泉州）海上絲綢之路國際品牌博覽會（簡稱「海絲品博會」）的主辦方3日表示，來自法國、韓國、義大利、澳洲、俄羅斯、印尼、印度、巴基斯坦等40多個「一帶一路」沿線國家和地區的310多家企業，已經確認展位預訂事宜。

中新社報導，本屆「海絲品博會」將於4月18日至21日在福建省泉州市石獅服裝城舉行。第二十二屆海峽兩岸紡織服裝博覽會暨2019石獅國際時裝周，也將同期舉辦。

為促進與「一帶一路」沿線國家和地區的經貿文化交流合作，本屆「海絲品博會」首設主賓國「海絲」元素精品展區，馬來西亞成為今年的主賓國代表。展會期間，馬來西亞將推出文化展演，充分展示其豐富的文化特色。

作為文化交流的重要平台，今年「海絲品博會」將多方位展現泉州本地的特色旅遊文化、「海絲」起點元素和「海絲」沿線國家的旅遊文化。其中，「海絲」旅遊文化展區將邀請日本、希臘等9個國家的展商代表與泉州相關方同台獻藝。

此外，主辦方還將組織多場精準商貿對接會，包括2019國際貿易方式創新交流大會暨石獅服裝城市場採購貿易方式推介會、中馬食品專場商貿對接會、「海絲」國家旅遊文化產業推介會等。

泉州是古代「海上絲綢之路」的重要起點城市、「中國民營經濟大市」，經濟總量已連續20年保持福建省第一。

官方統計數據顯示，2018年，泉州榮膺「一帶一路」建設案例城市，與「一帶一路」沿線國家和地區的貿易額達911億元人民幣。

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