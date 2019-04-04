南沙自貿區 營商環境評估表現佳

2019-04-04 04:43 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國（廣東）自由貿易試驗區廣州南沙新區片區（簡稱南沙自貿區）營商環境評估報告出爐，評估報告顯示，2018年南沙自貿區營商環境便利度分數為77.88，全球模擬排名第29名，且有3項指標擠進全球模擬排名前十。

中新社報導，該評估報告由畢馬威企業咨詢（中國）有限公司作為第三方評估機構，採用國際上廣泛認可的世界銀行營商環境指標體系對2018年南沙自貿區的營商環境進行評估，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司合夥人楊彬現場對報告作發布解讀。

據楊彬說，本次評估通過南沙自貿區行政主管部門、企業、第三方機構等進行實地訪談，結合問卷調查、電話訪談等綜合評價。畢馬威在評估過程中發現，2018年南沙自貿區通過實行一系列創新舉措，各項指標均有顯著提升，尤其在開辦企業、獲得電力、執行合同以及開展跨境貿易等表現突出，與世界先進國和地區的差距縮小，其中，開辦企業、獲得電力、執行合同等3項指標擠進全球模擬排名前十。

在「開辦企業」指標上，南沙自貿區獲得全球模擬排名第6的好成績。楊彬表示，在南沙自貿區新設一家企業僅需2個手續，2天內可以完成，行政收費為0，辦理人僅需支付刻章費用，並且無最低實繳資本要求。

據統計，2018年，南沙自貿區新增企業註册數37964戶，同比增長76.2%，註册資本1億元以上企業增長3.86倍，實際利用外資9.6億美元，新引進36個世界500強企業投資項目（累計135個）。

廣州南沙開發區管委會副主任潘玉璋表示，下一步，南沙將主動對標大陸國家發改委營商環境評價指標體系，借鑒港澳監管理念和規則，繼續推出更有突破性和開創性的改革，把南沙打造成粵港澳大灣區營商環境高地，推動廣州建設國際化營商環境出新出彩。