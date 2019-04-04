融入大灣區 東莞打造世界級製造業群

2019-04-04 04:41 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



東莞有「世界工廠」之稱。圖為東莞市松山湖長盈精密技術有限公司的智能手機部件生產線。 新華社照片 分享 facebook

虎門二橋（總體項目命名為南沙大橋）4月2日通車，這座大橋橫跨珠江大沙水道和坭州水道，將珠江東西兩岸緊密聯結，促使粵港澳大灣區城市群的互聯互通更為暢順。

新華社報導，虎門二橋的一端在有「世界工廠」之稱的東莞。廣東省公路建設有限公司虎門二橋分公司副總經理李彥兵表示說，虎門二橋建成通車後，從廣州南部到東莞的路程可縮短10公里，減少約半小時車程。

東莞毗鄰港澳，改革開放以來，在承接「三來一補」的過程中迅速實現農村工業化、產業現代化和經濟國際化。

「東莞與香港，曾經是前店後廠的關係。經過40年的追趕和探索，東莞在資金、技術、設備、管理上都積累了一定的基礎，莞港具備進一步深入合作的條件，粵港澳大灣區的建設是東莞迎來的重大歷史機遇。」東莞市發展和改革局副局長肖必良說。

為積極融入大灣區，東莞對自己的定位做出調整，從「現代製造名城，宜居生態都市」轉向「灣區都市，品質東莞」，在產業、科技創新、青年交流、對外開放等各方面積極地融入發展大局中。

「東莞擁有完整的產業配套優勢、綜合成本窪地優勢，還有散裂中子源等基礎研究重大平台，是科技創新研發和成果轉化的首選地。」東莞市委書記梁維東說。

梁維東表示，在參與粵港澳大灣區建設中，東莞將會突出強化國際製造名城的基礎優勢，統籌推進傳統產業轉型升級，全力引進培育戰略性新興產業，提升先進製造業的規模和質量，打造具有影響力和競爭力的世界級先進製造業產業集群。

松山湖是東莞創新製造的引擎，目前松山湖共組建北大光電研究院、清華創新中心、中科院雲計算育成中心、華中科大工業技術研究院等32家新型研發機構，涉及高端電子信息、先進製造、雲計算、電動汽車等技術領域，在對接港澳和廣深資源上，有得天獨厚的優勢。