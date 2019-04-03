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李克強減稅降費、寬財政措施奏效 陸經濟現回穩跡象

2019-04-03 18:37聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸國務院總理李克強「減稅降費」、「寬財政」等政策，似乎成功穩住中國經濟下滑風險。包括官方與民間3月採購經理人指數（PMI）等經濟數據都出現回溫，民生銀行研究院研究員郭曉蓓接受《證券日報》採訪時指出，預計今年第1季GDP增速將可達到6.3%，全年GDP增速也將維持在6.4%左右。

大陸去年全年國內生產毛額（GDP）比前一年增長6.6%，增速創近28年來新低，且全年呈逐季走低，第1至第4季增速依序為6.8%、6.7%、6.5%、6.4%。李克強在上個月公布的政府工作報告中，更將今年經濟增長目標下調至6%至6.5%的區間，引發外界對於中國經濟會否「失速」的疑慮。

不過，大陸國家統計局日前公布的3月製造業PMI為50.5，比前一個月大幅彈升1.3個百分點，並重回象徵景氣榮枯臨界點的50上方。隨後發布的3月財新中國製造業PMI也回升0.9個百分點至50.8，為近四個月首次處於擴張區間。

此外，國家統計局公布的3月非製造業商務活動指數為54.8，比前月上升0.5個百分點。3日公布的3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為54.4，更較2月大幅反彈3.3個百分點，創2018年2月以來新高。

證券日報指出，今年以來，大陸財政政策繼續「加力提效」，地方債發行提前，財政支出加快。與此同時，基建投資「補短板」力度加大，各地重大項目集中上馬，為穩投資營造良好環境。郭曉蓓認為，固定資產投資在基建投資漸進復甦和房地產投資高位提升支撐下繼續企穩回升，延續去年第4季以來的回暖態勢。

中國證券報則報導，今年3月，大陸重卡市場共計銷售各類車型14.4萬輛，較前一個月大幅成長85%，較去年同期也成長4%，並刷新重卡月度銷量的歷史記錄，表現優於市場普遍預期。由於重卡與工程基建緊密相關，因此重卡的產銷和保有量也被視為觀察基建市場冷熱的重要指標。

財新首席經濟學家鐘正生表示，受益於融資環境放鬆、民營企業紓困政策的發力，以及中美貿易談判進展積極，3月製造業景氣度得到修復，且就業情況也得到了大幅改善。

萬博新經濟研究院副院長張海冰也指出，中國宏觀經濟第1季運行回穩，一些潛在風險得到進一步緩解，特別是對民營企業影響較大的股權質押貸款風險得到有效緩解，股市上行趨勢使得平倉壓力得到緩解。

在前述因素下，除郭曉蓓認為，大陸今年全年GDP增速將達到6.4%左右。張海冰也預期，由於紓困政策效應開始顯現，預計第1季很可能是中國經濟今年全年的增長低點，後續三個季度經濟走勢或將逐步反彈。

多項經濟數據顯示，大陸經濟似乎正在回穩，市場預期也轉趨樂觀。（網路照片）
多項經濟數據顯示，大陸經濟似乎正在回穩，市場預期也轉趨樂觀。（網路照片）
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