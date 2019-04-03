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貶值壓力退去 人民幣「逆周期因子」退場預期升高

2019-04-03 16:40聯合報 記者林則宏╱即時報導

人民幣對美元匯率中間價3日下調33個基點，報6.7194。但今年以來，人民幣中間價累計已上漲逾1,400個基點。新華社旗下的《上海證券報》指出，人民幣貶值壓力明顯消退，市場已傳出人民幣匯率中間價「逆周期因子」退場的聲音。而這也將成為影響人民幣匯價未來走勢的一大變數。

去年人民幣面臨貶值壓力，在即將貶破1美元對人民幣7元關鍵心理價位之際，大陸央行於8月24日宣布，人民幣對美元中間價報價重啟「逆周期因子」。消息一出，人民幣隨即飆漲。

人行首次引入逆周期因子是在2017年5月26日，當時人民幣同樣面臨貶值壓力。直至2018年元月，隨著大陸跨境資本流動與人民幣匯率趨於穩定，才將逆周期因子調整至中性。

啟動逆周期因子後，人民幣中間價將由收盤價、一籃子貨幣匯率變化，以及逆周期因子決定。因此，所謂「逆周期因子」也就是，當人行認為人民幣對美元中間價偏低，就會透過調整逆周期因子，抬高次日中間價，基本上就是對匯價的直接干預。

上海證券報指出，今年以來，在岸、離岸人民幣對美元匯率分別上漲2.16%、2.14%，貶值壓力明顯消退。而衡量對一籃子貨幣匯率水準的CFETS人民幣匯率指數，自去年底以來也一路攀升，近一個多月始終維持在95附近。

報導稱，隨著發達經濟體緊縮步伐放緩和全球資金流向轉變，市場開始出現一種聲音：下一步要關注逆周期因子的調整，這將對未來人民幣匯率走勢產生重大影響。

美元指數近期一直在95至98區間高檔盤整，但人民幣匯率仍逆勢上漲。民生銀行研究院研究員董文欣表示，除聯準會轉向鴿派使中美利差重新走闊，以及市場情緒較為樂觀等因素外，人民幣匯率「易漲難跌」的主要力量正是來自逆周期調節。

興業研究外匯商品團隊分析發現，當前CFETS人民幣指數徘徊在95附近，歷史上正是逆周期因子切換的重要時點。

大陸國家外匯管理局國際收支司前司長管濤表示，2018年1月逆周期因子之所以能暫停，很大程度是因此前四個月裡，隨著CFETS指數穩定在95附近，銀行結售匯市場從逆差轉為基本平衡。管濤稱，目前市場情況與去年同期頗為相似。

不過，上海證券報也強調，由於人民幣匯率企穩回升獲得逆周期因子的重要支撐，因此其調整將對匯率走勢產生巨大影響。

法國巴黎銀行中國利率匯率策略師季天鶴認為，目前市場對於人民幣匯率發展趨勢還未達成共識。當市場對於人民幣匯率達成升值共識，逆周期因子「暫停」的合適時機才可能到來。

季天鶴並指出，回顧上一輪逆周期調控過程，遠期售匯業務外匯風險準備金先於逆周期因子調整。目前遠期售匯業務外匯風險準備金尚未調整，因此現在判斷逆周期因子何時暫停，可能為時尚早。

人民幣貶值壓力明顯消退，逆周期因子何時退場成影響人民幣匯率走勢的一大變數。記者林...
人民幣貶值壓力明顯消退，逆周期因子何時退場成影響人民幣匯率走勢的一大變數。記者林則宏／攝影
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