查處降準謠言 人行罕見報警引關注

2019-04-03 16:42 世界日報 記者 世界日報 記者 林則宏 ╱北京3日電



針對降準假消息，中國人民銀行報警查處，引發討論。( 取材自新華網) 分享 facebook 上周五，中國傳出4月1日將調降存款準備率0.5個百分點的消息，引發市場關注。中國人民銀行（中國央行）當晚已迅速闢謠，但出乎許多人意料的是，人行2日又透過旗下媒體表示，已就此事報警查處。有報導稱，人行此一罕見動作，是因察覺有人藉此「短期做多、長期做空」。

中國人民銀行辦公廳官方微博2日轉載旗下《中國金融新聞網》一篇評論文章指出，3月29日傍晚，一則假冒新華社記者發布的「4月1日起降準」的謠言在微信群流傳開來。稍後，人行迅即出面澄清，指出該消息不實。文章並稱，「央行也已就此事正式致函公安機關，請就此次編造發布虛假信息的行為依法進行查處」。

文章稱，有人猜測，編造這則謠言的人或許是出於「渾水摸魚」、「謠言造勢」的目的，把某個市場人氣和價格抬高，趁機出貨。文章強調，「無論出於何種動機，其後果不可小覷」。即使一些傳言最終被證明是謠言，但已給金融市場造成嚴重影響。

中國金融新聞網除列舉過去數次因謠言而導致股市劇烈波動的案例，並指出，編造傳播虛假金融信息，是被法律法規嚴格禁止的行為。假使因此造成嚴重後果，便構成犯罪，按中國刑法，可處五年以下有期徒刑或拘役，並處或者單處人民幣1萬元以上10萬元以下罰金。

儘管人行上周五傍晚已發文駁斥降準傳聞，周一A股三大股指仍集體飆高，其中上證綜指上漲2.58%，收在3,170.36點，創2018年5月22日來的最高收盤價。滬深兩市成交額再次衝破人民幣1兆元，達1.04兆元。

人行對於降準假消息大動作報警追查，上海第一財經引述接近人行人士的話指出，由於貨幣市場與資本市場聯動性越來越強，「有人短期做多、長期做空」或許是人行態度如此堅決的原因。

上述人士表示，接下來，人行會多加強事前提示、提醒，防止民眾被謠言左右，從而影響市場穩定。「自媒體時代，人人都是發言人。長遠看，還得依法治理，形成穩定理性的預期和行為習慣。」

中國銀行法學研究會理事肖颯認為，人行降準的虛假信息，容易引發金融市場波動，該信息會間接影響證券、期貨市場，但是否會直接被認定為影響證券、期貨交易的虛假信息有待司法機關依據案情，包括信息傳播主體、信息發布目的、最後造成的影響等具體情形等進行行政及刑事處罰。