華為砸百億買人心 員工「歐洲小鎮」上班

2019-04-03 17:42 世界日報 記者 世界日報 記者 戴瑞芬 ╱北京3日電



華為砸人民幣100億(約15億美元)在東莞松山湖基地建了個歐洲小鎮。宛若童話世界，堪比五星景區，而它的真面目卻是華為員工的辦公區。

華為歐洲小鎮總占地1900畝，建築面積約126.7萬平方公尺，相當182個標準足球場的大小，但僅有1萬多員工主要為華為的研發人員進駐辦公，也就是每個華為員工相當有人均28平方公尺的辦公空間。

華為深圳總部的空間已經飽合，但公司體系越來越龐大，所以必須另闢員工辦公地點。而華為早年曾在東莞布局，所以第一批員工搬遷決定落腳到東莞的松山湖基地，以研發部門為主。

華為總裁任正非曾就讀重慶建築工程學院，畢業後當過建築兵，所以華為建造歐洲小鎮，任正非親自參與規畫。為了建造歐洲小鎮風情，他以歐洲經典城市為藍本，甄選西班牙格拉納達、德國海德堡、法國勃艮第、還搬來瑞市古城，總計12個歐洲小城，由華為基建部門打造。

占地1900畝的歐洲小鎮園區，主要的辦公大樓建築參考了著名的巴黎國際大學城，大理石雕塑也散落在園區各處。串連各小城有從瑞士引進的復古紅色小火車，每隔6分鐘就有一趟車，不斷運行轉圈。

特別的是，園區除了辦公，還有為員工興建的公寓式住宅，只要入職滿3年的中階員工就有權利購買，每平方公尺價格人民幣8000多，而同地段的碧桂園房價要人民幣2萬多。

華為還有體貼員工加班的生活細節，夜班在晚上8時半以後，園區餐廳和便利店都有免費宵夜，並且可以外帶。