江蘇連兩爆 蘇州台協警惕會員遵守環保法

2019-04-03 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



江蘇省接連在10天內發生兩起重大安全事故，蘇州工業區台協會長潘餘仁3日發給台協會員一封題為「警鐘長鳴、安全長提」內部信，要求會員企業要嚴格遵守環保法，爭取最短時間內整改和通過環評驗收。

蘇州工業區台協微信公眾號報導，潘餘仁在信中表示，在這麼短的時間接連發生了兩起重大的傷亡爆炸事故，不得 不給會員企業敲響警鐘，會員企業要嚴格遵守「中華人民共和國環境保護法」，時刻把安全放在心中。

他強調，台商在蘇發展，不僅是創造財富的先行者，也要做環境保護的守護者，台商在大陸發展就必須去遵守大陸的相關政策法規，預防為主，企業和個人都有保護環境的責 任和義務。

潘餘仁呼籲台企及個人會員帶頭起到先鋒模範作用，為台商生存的環境吶喊助力，把安全生產，防火防盜作為重要的事情來做，積極配合政策的各項規定，完善環評的各項設施做環保審批。

他指出，目前台商正處在中外貿易大戰經濟放緩的環境中，製造業經營困難不易，更要加強信心，立足本職，爭取最短時間內整改和通過環評驗收，信心是戰勝所有困難的試金石，願全體台商會員樹立信心，戰勝困難，做一個對社會有擔當的人。

而蘇州台協在致全體台協會員的安全生產工作倡議書提到，蘇州市台辦2日召開安全生產工作傳達部署會議，傳達全市安全生產工作會議精神，部署安全生產等重點工作。

蘇州市台辦副主任周永森傳達了省委常委、市委書記周乃翔在全市安全生產會議上的重要講話精神以及市委副書記、市長李亞平對當前及今後一段時期安全生產工作的部署。