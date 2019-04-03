大陸汽車市場首現全年負增長 上汽：今年要先活下來

2019-04-03 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中國汽車流通協會通報，2018年汽車市場首現負增長，車市寒冬車企首當其衝，上汽集團副總裁王曉秋認為，今年車市將非常嚴峻，「很多車企都頂不住了，我們要先活下來。」

中國汽車流通協會發布，2018中國汽車市場全年銷量為2800萬輛，下滑幅度達3%，首現全年負增長，創下1990年以來近28年首次負增長。

預計今年中國汽車市場將停止增長，也就是2019年全年汽車銷量為2800萬輛，與2018年持平達零增長。

中汽協報告引起政府相關部委高度重視，要求中汽協即日啟動汽車流通企業生存狀況及營商環境調查。

中汽協因此下發通知，即日啟動從基本情況、經營環境、政務環境、稅務環境、用地用工、融資環境、綜合評價等七個方面展開調研。中汽協表示，調查結果將撰寫《2018年度汽車流通企業生存狀況及營商環境報告》，分送國家發改委、交通運輸部、商務部、財政部、國家稅務總局等有關部門，為政府出臺政策和推進落實提供參考，推進汽車流通業營商環境持續改善。