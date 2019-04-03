親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日職／王柏融次打席敲一壘安 連續4場出現安打

貴婦奈奈吸金10億金流曝光 逃亡前內湖撒錢購5豪宅

大陸汽車市場首現全年負增長 上汽：今年要先活下來

2019-04-03 12:33聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

中國汽車流通協會通報，2018年汽車市場首現負增長，車市寒冬車企首當其衝，上汽集團副總裁王曉秋認為，今年車市將非常嚴峻，「很多車企都頂不住了，我們要先活下來。」

中國汽車流通協會發布，2018中國汽車市場全年銷量為2800萬輛，下滑幅度達3%，首現全年負增長，創下1990年以來近28年首次負增長。

預計今年中國汽車市場將停止增長，也就是2019年全年汽車銷量為2800萬輛，與2018年持平達零增長。

中汽協報告引起政府相關部委高度重視，要求中汽協即日啟動汽車流通企業生存狀況及營商環境調查。

中汽協因此下發通知，即日啟動從基本情況、經營環境、政務環境、稅務環境、用地用工、融資環境、綜合評價等七個方面展開調研。中汽協表示，調查結果將撰寫《2018年度汽車流通企業生存狀況及營商環境報告》，分送國家發改委、交通運輸部、商務部、財政部、國家稅務總局等有關部門，為政府出臺政策和推進落實提供參考，推進汽車流通業營商環境持續改善。

上汽集團副總裁王曉秋近日出席上汽榮威i6 PLUS新車發布會時，透露對今年車市隱憂，王曉秋表示，中國品牌銷量從去年上半年就開始下降，今年汽車市場更會非常嚴峻，「現在這個市場，活下來比任何事情都重要，很多車企都頂不住了，任何時候活著都更有意義。」

大陸2018年汽車市場首現負增長，車市寒冬車企首當其衝。取自搜狐汽車。
大陸2018年汽車市場首現負增長，車市寒冬車企首當其衝。取自搜狐汽車。
分享

都更
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

飲料巨頭娃哈哈 也要攻智慧型機器人

2019-04-03 12:02

哈根達斯跌落神壇… 拚不過本土冰 俄國也來搶市

2019-04-03 11:00

財新中國3月服務業PMI升至14個月高

2019-04-03 10:53

大陸首家 兩岸律師所聯營辦公室在廈門自貿片區掛牌

2019-04-03 10:26

海象差 平潭赴台航班多次停航

2019-04-03 04:10

減稅降費 台企談改革紅利助益

2019-04-03 04:09

平潭赴台航班增班 通關更快速

2019-04-03 04:09

漳州簡化出口退稅流程 助台企扎根

2019-04-03 04:09

大陸奢侈品降價 打擊代購業？

2019-04-03 04:08

浦東生醫產業基地 揭牌

2019-04-03 04:08

皖台青年交流 搭創業平台

2019-04-03 04:08

3月大陸百城新建房價格 微升

2019-04-03 04:08

大陸城市女性購屋率47.9% 創七年新高

2019-04-03 03:38

陸股解碼／產業龍頭股 逢低布局

2019-04-03 03:00

蘋果鏈要角 博眾精工拚登科創板

2019-04-03 03:00

錢進A股 北上資金衝破5兆

2019-04-03 03:00

香港機場可「刷臉支付」

2019-04-03 00:13

納入彭博指數 陸債迎9兆活水

2019-04-02 23:26

接軌國際司法 大陸債券市場下個挑戰

2019-04-02 23:25

中投董事長 彭純出任

2019-04-02 23:25

大陸股市過熱 官方降溫三信號

2019-04-02 23:25

ofo滅火 澄清破產傳聞

2019-04-02 23:25

貿易戰釋善意…美國汽車及零部件 中國繼續暫停加徵關稅

2019-04-02 18:54

這家公司擬申請上市 富士康、和碩都是它的客戶

2019-04-02 18:21

無人駕駛計程車 下半年長沙百輛上路

2019-04-02 17:34

針對降準謠言 人行罕見報警查處引發關注

2019-04-02 17:33

交行董事長彭純 傳任中投公司董座

2019-04-02 16:49

華為砸5百億收買人心 東莞員工歐洲小鎮上班

2019-04-02 16:28

華為放話要做全球第一 旗下「榮耀」品牌全球前四

2019-04-02 16:06

上海時裝周 竇張李「無框對話」詮釋相對論美學

2019-04-02 16:05

滬指三連升 成交再破人民幣兆元

2019-04-02 16:02

中投董事長新人事 前交行董事長彭純出任

2019-04-02 16:00

哈根達斯稱霸大陸高端冰淇淋市場多年 為何跌下神壇

2019-04-02 14:09

陸股瘋牛行情啟動 投資兩撇步看這裡

2019-04-02 14:00

大陸6月啟動短視頻平台「青少年防沉迷」系統

2019-04-02 13:11

大陸交通銀行董事長彭純將出任中投董事長

2019-04-02 12:55

福建漳州簡化出口退稅流程 助台企紮根

2019-04-02 12:10

突破「死亡線」 中海油揭密開挖超千億方級天然氣田

2019-04-02 12:04

國航世園會彩繪飛機 首航倫敦

2019-04-02 11:34
看更多

熱門文章

「我將無我」習近平的治國新詞 鄧聿文：恐帶來大災難

2019-04-02 16:05

台軍機若飛越台海中線反制 港媒：正中北京下懷

2019-04-02 16:04

環時總編嗆：陸戰機早晚飛到總統府 將台「黎巴嫩化」

2019-04-03 01:50

過馬路被抓奶 空姐爆氣「一巴掌」打趴惡狼

2019-04-02 18:47

周志懷：一國兩制台灣方案金馬可先行

2019-04-02 15:26

共機若再越中線蔡英文要強勢驅離 陸批胡言亂語

2019-04-02 16:11

馬哈迪：中國超越馬來西亞 已是沒人看不起的強國

2019-04-02 19:02

人物/ 阿通師的「兩岸牌」變成小英票房毒藥？

2019-04-03 08:39

華為砸5百億收買人心 東莞員工歐洲小鎮上班

2019-04-02 16:28

中國大陸推「代吃喝」服務 賣家稱：能為顧客帶來快樂

2019-04-02 20:05

四川山火30消防員死 專家：2千度高溫難逃離

2019-04-02 21:29

哈根達斯跌落神壇… 拚不過本土冰 俄國也來搶市

2019-04-03 11:00

哈根達斯稱霸大陸高端冰淇淋市場多年 為何跌下神壇

2019-04-02 14:09

共機越中線 環時藉機嗆美：在台海施力的餘地越來越小

2019-04-02 18:01

河南發掘出逾10萬年前完整象牙化石 舉世罕見

2019-04-02 21:30

解放軍第一批女坦克兵受訓影片曝光

2019-04-02 22:20

華為放話要做全球第一 旗下「榮耀」品牌全球前四

2019-04-02 16:06

毛澤東「黑題詞」8分文革郵票 台幣217萬元拍出

2019-04-03 04:17

共軍越中線 美警告北京：勿對台使用武力或脅迫

2019-04-03 06:54

紅二代北京聚會捧習近平 稱能創造歷史奇蹟

2019-04-02 15:58

唐高僧鑒真東渡起航點 在江蘇黃泗浦被找到

2019-04-02 21:41

中國大陸將換駐日大使 程永華在任逾9年史上最長

2019-04-03 06:55

四川森林大火吞噬30名打火弟兄 親友不忍淚送別

2019-04-02 16:05

廣東南沙大橋通車 到東莞省半小時

2019-04-03 04:15

共軍飛越台海中線 蔡英文硬起來 陸外交部：她胡言亂語

2019-04-02 18:22

北京故宮首次公益拍賣 天燈、萬壽燈拍出上億天價

2019-04-03 09:46

強硬鎮壓占中 香港「禿鷹」高升北京

2019-04-03 00:24

北京豪宅停車位售價830萬台幣 比二三線房子還貴

2019-04-02 20:04

這家公司擬申請上市 富士康、和碩都是它的客戶

2019-04-02 18:21

無人駕駛計程車 下半年長沙百輛上路

2019-04-02 17:34

紅二代：中共執政諸多考驗 相信習近平可創奇蹟

2019-04-03 00:12

陸股瘋牛行情啟動 投資兩撇步看這裡

2019-04-02 14:00

蒙古外長發表堅持一中

2019-04-03 12:12

大陸電競之父借殼上市生變 殼公司閃崩跌停

2019-04-02 13:41

中韓FTA進化版 陸首開放負面清單

2019-04-03 09:09

體驗一日秦始 西安皇兵馬俑酒店走紅

2019-04-03 10:56

昆山台企燃爆後 領導下嚴令即日大排查大整治

2019-04-02 14:46

全球最長純電動大巴 深圳問世

2019-04-03 04:12

《北京觀察》聲援許章潤 中國知識界的驕傲與欣慰

2019-04-02 16:27

錢進A股 北上資金衝破5兆

2019-04-03 03:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top