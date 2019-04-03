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財新中國3月服務業PMI升至14個月高

2019-04-03 10:53聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

內外需共同拉動下，財新中國3月服務業PMI升至逾一年新高，製造業和服務業的回暖帶動綜合PMI創下9個月來最高。

財新/Markit上午公布，中國3月服務業採購經理指數大增3.3個百分點至54.4，創14個月新高；綜合PMI上升2.2個百分點至52.9。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，總的來說，中國的經濟基本面3月復甦，國內外需求以及製造業就業都在改善。不過，企業信心仍不足，通膨持續低迷。

他指出，財新中國製造業PMI的三個月移動平均線仍處於收縮區域，而財新中國綜合PMI在經歷年初的相對疲弱後顯示初步復甦跡象。需要更多證據來確定中國經濟是否已經穩定下來。

據受訪廠商反映，市場需求轉強、國家推出新政策、金融環境改善，共同推動經營活動的增長。3月服務業新業務指數亦升至14個月最高，新接海外業務指數則升至2017年12月以來的次高，僅次於今年1月。

對於未來一年的經營前景，服務業的信心度升至三個月最高，但仍然相對偏弱。18%受訪企業預期未來一年經營活動會增長，4%預期下降。持樂觀預期的企業表示，未來一年市況預期轉強，加上新產品開發和產能擴張計劃，將會為經營活動提供增長動力。

財新中國3月服務業PMI升至14個月高位。（路透資料照片）
財新中國3月服務業PMI升至14個月高位。（路透資料照片）
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