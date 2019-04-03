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大陸城市女性購屋率47.9% 創七年新高

2019-04-03 03:38經濟日報 記者 林茂仁

中國大陸去年女性購屋比率達47.9%。 （本報系資料庫）
中國大陸去年女性購屋比率達47.9%。 （本報系資料庫）
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中國售房平台「貝殼找房」近日發布的《2019年女性安居報告》顯示，2018年中國大城市女性購房者比率達47.9%，為七年來的高點，其中30歲以上單身女性購房者逐年增加。

新華社報導，該報告分析北京、深圳、上海等12個大城市的二手房交易數據，並對近千位18-50歲的女性進行購房調查。2018年這些大城市二手房有47.9％的買家是女性，該比率在2014年僅30％。單身女性年齡愈大，愈有購房意識，30歲以上單身女性中，47.1%的人已經購房。

畢業於北京清華大學的張研在北京一家知名媒體工作，今年31歲的她五年前在北京市三環內買了一間50平方米（約15坪）的小房子，總價人民幣200萬元（約新台幣960萬元），首付約人民幣90萬元，其中一半首付是父母出的，剩下一半是自己工作賺的錢和向朋友借的。

談到為什麼在26歲就買房，張研說，主要是租房生活的確不愉快，出租房的設施比較老舊，買房後心裡更踏實，不用擔心房東突然漲房租或者把房子收回。現在，單身的她每個月需要還7,000多元的銀行貸款。

女性購房比率的上升也引起中國一些房地產企業的關注。北京某地產集團營銷部門負責人說，計劃在戶型設計中更注重對女性關注點的營造，例如衣帽間、陽光梳妝檯等，也會加入更多的互動場景，例如家庭社交空間、親子互動空間等。

調查報告顯示，在已購房的30歲以上女性中，約45%需要父母資助，還有約29%表示是獨自購房。

西南財經大學經濟學院教授劉璐分析，中國購房者的購房年齡是遠低於已開發國家的，父母資助首付是重要原因，中國父母願意出錢為子女買房，既當作投資也當作送給孩子的保障，愈是在房價高的大城市，靠父母資助首付購房的比率就會愈高。

北京買房
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