皖台青年交流 搭創業平台

2019-04-03 04:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「皖台青年創意創新創業交流研討活動」1日在安徽省合肥市舉行，來自兩岸的專家學者、創業者和台灣淡江大學、宜蘭大學的部分青年師生代表，以及居皖台商、台屬、台生代表等160餘人參加。

中新社報導，安徽省台盟總支主委、安徽省台聯會長陳清海表示，本次活動旨在為皖台青年學習、就業、創業、交流共享提供更多機遇、創造更好條件，為青年台胞在安徽創業、就業搭建平台，探索有效途徑。

活動協辦單位代表、台灣淡江大學華東校友會會長邱素蕙說，受台盟安徽省總支部委員會委託，該會邀請數十位台灣青年來到合肥，這些年輕人有的是創業楷模，也有目前積極籌劃創業的高校研究生，希望藉此次活動，兩岸青年能够分享創業經驗，互相學習借鑒。

邱素蕙認為，近年來，大陸的創業環境日益改善，台灣青年到大陸發展的機遇和商機無窮。希望兩岸青年通過與青創團隊、業界精英、青創基地面對面交流，優勢互補，共同發展，激發創造活力。

據安徽省政協副主席孫麗芳介紹，該省持續深化皖台經濟社會融合發展，優化台企營商環境，切實維護台胞合法權益，不斷深化皖台各領域交流，安徽已成為台灣同胞投資興業的熱土。目前，安徽已設立19個台灣產業園區，累計批准台資項目1800餘個，實際利用台資超過110億美元。2000餘名台灣青年長期在安徽學習、就業、創業和生活。

安徽財經大學法律系教授、台灣同學會副會長黃信瑜認為，在鼓勵台灣青年來皖創業前，應當鼓勵和支持台灣青年來皖實習（現階段可以考慮在皖台資企業提供實習機會），同時應盡快建立在皖的台灣青年實習基地。