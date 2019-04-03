浦東生醫產業基地 揭牌

2019-04-03 04:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海浦東新區2日發布生物醫藥產業地圖規畫，浦東生物醫藥產業基地於同日揭牌。官方表示，浦東生物醫藥產業將以張江創新藥產業基地、張江醫療器械產業基地為重要增長點，估計到2020年，製造業工業產值和高科技服務業的營收合計將達到1000億元（人民幣，下同）。

中新社報導，浦東新區生物醫藥產業歷經20餘年發展，已經形成完整的產業鏈、價值鏈和創新鏈，集聚了各種產業要素。官方數據顯示，2018年，浦東新區生物醫藥規模達到672億元，其中規模以上製造業產值為548億元，同比增長16.2%，比上海市高6個百分點，占全市工業產值近一半。

產值迅速增長的同時，浦東在重大新藥創製上也取得重要突破。2018年10月，和記黃埔醫藥的一類新藥呋喹替尼上市，成為中國首個自主研發的抗腫瘤新藥；同年12月，君實生物的一類新藥重組人源化抗PD-1單克隆抗體獲批上市，成為首個上市的國產PD-1產品。截至目前，浦東已有7個一類新藥獲批上市，占全國近20%，排名全國第一。

此次揭牌的浦東生物醫藥產業基地，其中張江創新藥產業基地（南區）定位為創新藥物、醫療技術產業化基地及CMO/CDMO委託生產基地，重點承接張江科學城內創新藥物科技成果轉化及高端製造。

張江醫療器械產業基地（東區）定位為高端醫療器械研發生產，聚焦體外診斷、影像診斷、微創介入與植入醫療器械等細分領域。

預計到2025年，基本建成具有國際影響力的生物醫藥創新策源地和產業集群，推動浦東生物醫藥產業邁向全球價值鏈高端。