親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

浦東生醫產業基地 揭牌

2019-04-03 04:08聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海浦東新區2日發布生物醫藥產業地圖規畫，浦東生物醫藥產業基地於同日揭牌。官方表示，浦東生物醫藥產業將以張江創新藥產業基地、張江醫療器械產業基地為重要增長點，估計到2020年，製造業工業產值和高科技服務業的營收合計將達到1000億元（人民幣，下同）。

中新社報導，浦東新區生物醫藥產業歷經20餘年發展，已經形成完整的產業鏈、價值鏈和創新鏈，集聚了各種產業要素。官方數據顯示，2018年，浦東新區生物醫藥規模達到672億元，其中規模以上製造業產值為548億元，同比增長16.2%，比上海市高6個百分點，占全市工業產值近一半。

產值迅速增長的同時，浦東在重大新藥創製上也取得重要突破。2018年10月，和記黃埔醫藥的一類新藥呋喹替尼上市，成為中國首個自主研發的抗腫瘤新藥；同年12月，君實生物的一類新藥重組人源化抗PD-1單克隆抗體獲批上市，成為首個上市的國產PD-1產品。截至目前，浦東已有7個一類新藥獲批上市，占全國近20%，排名全國第一。

此次揭牌的浦東生物醫藥產業基地，其中張江創新藥產業基地（南區）定位為創新藥物、醫療技術產業化基地及CMO/CDMO委託生產基地，重點承接張江科學城內創新藥物科技成果轉化及高端製造。

張江醫療器械產業基地（東區）定位為高端醫療器械研發生產，聚焦體外診斷、影像診斷、微創介入與植入醫療器械等細分領域。

預計到2025年，基本建成具有國際影響力的生物醫藥創新策源地和產業集群，推動浦東生物醫藥產業邁向全球價值鏈高端。

上海人民幣腫瘤
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

減稅降費 台企談改革紅利助益

2019-04-03 04:09

平潭赴台航班增班 通關更快速

2019-04-03 04:09

漳州簡化出口退稅流程 助台企扎根

2019-04-03 04:09

大陸奢侈品降價 打擊代購業？

2019-04-03 04:08

皖台青年交流 搭創業平台

2019-04-03 04:08

3月大陸百城新建房價格 微升

2019-04-03 04:08

大陸城市女性購屋率47.9% 創七年新高

2019-04-03 03:38

陸股解碼／產業龍頭股 逢低布局

2019-04-03 03:00

蘋果鏈要角 博眾精工拚登科創板

2019-04-03 03:00

錢進A股 北上資金衝破5兆

2019-04-03 03:00

香港機場可「刷臉支付」

2019-04-03 00:13

納入彭博指數 陸債迎9兆活水

2019-04-02 23:26

接軌國際司法 大陸債券市場下個挑戰

2019-04-02 23:25

中投董事長 彭純出任

2019-04-02 23:25

大陸股市過熱 官方降溫三信號

2019-04-02 23:25

ofo滅火 澄清破產傳聞

2019-04-02 23:25

貿易戰釋善意…美國汽車及零部件 中國繼續暫停加徵關稅

2019-04-02 18:54

這家公司擬申請上市 富士康、和碩都是它的客戶

2019-04-02 18:21

無人駕駛計程車 下半年長沙百輛上路

2019-04-02 17:34

針對降準謠言 人行罕見報警查處引發關注

2019-04-02 17:33

交行董事長彭純 傳任中投公司董座

2019-04-02 16:49

華為砸5百億收買人心 東莞員工歐洲小鎮上班

2019-04-02 16:28

華為放話要做全球第一 旗下「榮耀」品牌全球前四

2019-04-02 16:06

上海時裝周 竇張李「無框對話」詮釋相對論美學

2019-04-02 16:05

滬指三連升 成交再破人民幣兆元

2019-04-02 16:02

中投董事長新人事 前交行董事長彭純出任

2019-04-02 16:00

哈根達斯稱霸大陸高端冰淇淋市場多年 為何跌下神壇

2019-04-02 14:09

陸股瘋牛行情啟動 投資兩撇步看這裡

2019-04-02 14:00

大陸6月啟動短視頻平台「青少年防沉迷」系統

2019-04-02 13:11

大陸交通銀行董事長彭純將出任中投董事長

2019-04-02 12:55

福建漳州簡化出口退稅流程 助台企紮根

2019-04-02 12:10

突破「死亡線」 中海油揭密開挖超千億方級天然氣田

2019-04-02 12:04

國航世園會彩繪飛機 首航倫敦

2019-04-02 11:34

麥當勞股東 中信去年獲利大跌78%

2019-04-02 11:33

中國玩具市場規模 逾700億元

2019-04-02 02:26

周裕穎「未來人」 向特斯拉致敬

2019-04-02 02:26

曼都國際：時裝周 施展技藝的戰場

2019-04-02 02:26

瓊台合作 共尋海南自貿區新機遇

2019-04-02 02:25

麥當勞股東 中信獲利大減78%

2019-04-02 02:17
看更多

熱門文章

「我將無我」習近平的治國新詞 鄧聿文：恐帶來大災難

2019-04-02 16:05

台軍機若飛越台海中線反制 港媒：正中北京下懷

2019-04-02 16:04

過馬路被抓奶 空姐爆氣「一巴掌」打趴惡狼

2019-04-02 18:47

日本改年號「脫中」陸媒：100000+年都不成

2019-04-02 13:11

周志懷：一國兩制台灣方案金馬可先行

2019-04-02 15:26

共機若再越中線蔡英文要強勢驅離 陸批胡言亂語

2019-04-02 16:11

馬哈迪：中國超越馬來西亞 已是沒人看不起的強國

2019-04-02 19:02

華為砸5百億收買人心 東莞員工歐洲小鎮上班

2019-04-02 16:28

台海衝突增大 大陸官媒：不排除定點清除台軍基地

2019-04-02 10:40

雲南官員唱KTV傳出不雅照 被降為科員 留黨察看2年

2019-04-02 11:34

哈根達斯稱霸大陸高端冰淇淋市場多年 為何跌下神壇

2019-04-02 14:09

中國大陸推「代吃喝」服務 賣家稱：能為顧客帶來快樂

2019-04-02 20:05

突破「死亡線」 中海油揭密開挖超千億方級天然氣田

2019-04-02 12:04

四川山火30消防員死 專家：2千度高溫難逃離

2019-04-02 21:29

河南發掘出逾10萬年前完整象牙化石 舉世罕見

2019-04-02 21:30

環時總編嗆：陸戰機早晚飛到總統府 將台「黎巴嫩化」

2019-04-03 01:50

共機越中線 環時藉機嗆美：在台海施力的餘地越來越小

2019-04-02 18:01

華為放話要做全球第一 旗下「榮耀」品牌全球前四

2019-04-02 16:06

解放軍第一批女坦克兵受訓影片曝光

2019-04-02 22:20

紅二代北京聚會捧習近平 稱能創造歷史奇蹟

2019-04-02 15:58

四川森林大火吞噬30名打火弟兄 親友不忍淚送別

2019-04-02 16:05

深莞穗城軌交通 九月底開通

2019-04-02 12:11

紅二代北京聚會 指中共面臨執政考驗但習可創奇蹟

2019-04-02 12:27

唐高僧鑒真東渡起航點 在江蘇黃泗浦被找到

2019-04-02 21:41

共軍飛越台海中線 蔡英文硬起來 陸外交部：她胡言亂語

2019-04-02 18:22

這家公司擬申請上市 富士康、和碩都是它的客戶

2019-04-02 18:21

北京豪宅停車位售價830萬台幣 比二三線房子還貴

2019-04-02 20:04

無人駕駛計程車 下半年長沙百輛上路

2019-04-02 17:34

大陸電競之父借殼上市生變 殼公司閃崩跌停

2019-04-02 13:41

共機飛越台海中線 港媒：下一步會常態化

2019-04-02 10:16

陸股瘋牛行情啟動 投資兩撇步看這裡

2019-04-02 14:00

大陸飲料巨頭娃哈哈 也要做智慧型機器人

2019-04-02 12:07

昆山台企燃爆後 領導下嚴令即日大排查大整治

2019-04-02 14:46

中共發改委前副主任 白克力涉受賄遭起訴

2019-04-02 18:39

《北京觀察》聲援許章潤 中國知識界的驕傲與欣慰

2019-04-02 16:27

大陸交通銀行董事長彭純將出任中投董事長

2019-04-02 12:55

新一輪談判前 北京再釋善意 全面管制止痛藥吩坦尼

2019-04-02 14:24

暗挺華為！習近平晤紐西蘭總理：希望不要歧視中國企業

2019-04-02 15:54

麥當勞股東 中信去年獲利大跌78%

2019-04-02 11:33

雲南在建高速隧道爆炸 兩人死亡、五人失聯 民房玻璃也震碎

2019-04-02 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top