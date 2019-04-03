親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大陸奢侈品降價 打擊代購業？

2019-04-03 04:08聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

進入4月，大陸消費者迎來好消息：iPhone、LV和Gucci等多個奢侈品牌相繼降低價格。有分析認為會提高內地奢侈品市場的購買力，同時打擊代購的生存空間。但也有評論認為，減價的幅度有如雞肋，對代購的生意影響不大。

人民網報導，為響應中國即將實施的增值稅減讓政策，多個國際知名奢侈品牌都宣布在大陸國內巿場減價。其中，LV已於3月底下調了中國官網的產品價格，降幅約為3%。Gucci也將面向中國市場下調約3%的價格。

蘋果亦宣布減價，覆蓋新舊款產品。其中近幾天推出的iPad mini 64GB WiFi版本降了79元，而iPad Air 64GB降了104元，而舊產品中，iPhone XS系列降價500元，iPhone XR降價300元，iPhone7╱8也有不同程度降價。蘋果還表示，如果顧客購買的產品在14天內降價，可以致電要求退還差價。

報導稱，此波降價是與大陸消費者巨大的奢侈品購買潛力息息相關。根據《2018貝恩公司年度奢侈品報告》的調查結果顯示，中國大陸消費者已成為全球奢侈品市場增長的主要驅動力之一。越來越多的國際奢侈品牌更加注重在中國的市場定價策略，部分品牌通過開設新店、推出聯名款或限定款，以及調整零售價的方式來討好中國消費者。

人民網指出，當名牌在大陸售價下調，讓更多消費者願在大陸購物，促使大陸的奢侈品市場回暖。同時與國內外門店商品差價縮小，也有利於打擊生存在灰色地帶的代購。

不過，也有人不這麼認為，新浪網的評論文章就指出，奢侈品的降價幅度不大，有如雞肋，部分產品在降價後仍然高於歐洲官方價格及代購的售價，未必對代購造成影響。

以大受歡迎的LV NANO NOe手提包為例，該款手提包中國官網降價後的價格為8250元人民幣，而法國LV官網的定價為750歐元（約5650元人民幣），代購渠道報價為8000元；Gucci在中國較為受追捧的Dionysus系列小號GG肩背包，中國官方售價為17900元人民幣，按3%降價後，預計售價為17363元；而同款背包在歐洲國家官網的價格為1790歐元（約13484元人民幣）。

有代購業者表示，一般2萬元左右的手袋從代購買會比大陸官方售價便宜4000-5000元，相當於便宜20%至25%。

代購人民幣LV
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

浦東生醫產業基地 揭牌

2019-04-03 04:08

皖台青年交流 搭創業平台

2019-04-03 04:08

3月大陸百城新建房價格 微升

2019-04-03 04:08

大陸城市女性購屋率47.9% 創七年新高

2019-04-03 03:38

陸股解碼／產業龍頭股 逢低布局

2019-04-03 03:00

蘋果鏈要角 博眾精工拚登科創板

2019-04-03 03:00

錢進A股 北上資金衝破5兆

2019-04-03 03:00

香港機場可「刷臉支付」

2019-04-03 00:13

納入彭博指數 陸債迎9兆活水

2019-04-02 23:26

接軌國際司法 大陸債券市場下個挑戰

2019-04-02 23:25

中投董事長 彭純出任

2019-04-02 23:25

大陸股市過熱 官方降溫三信號

2019-04-02 23:25

ofo滅火 澄清破產傳聞

2019-04-02 23:25

貿易戰釋善意…美國汽車及零部件 中國繼續暫停加徵關稅

2019-04-02 18:54

這家公司擬申請上市 富士康、和碩都是它的客戶

2019-04-02 18:21

無人駕駛計程車 下半年長沙百輛上路

2019-04-02 17:34

針對降準謠言 人行罕見報警查處引發關注

2019-04-02 17:33

交行董事長彭純 傳任中投公司董座

2019-04-02 16:49

華為砸5百億收買人心 東莞員工歐洲小鎮上班

2019-04-02 16:28

華為放話要做全球第一 旗下「榮耀」品牌全球前四

2019-04-02 16:06

上海時裝周 竇張李「無框對話」詮釋相對論美學

2019-04-02 16:05

滬指三連升 成交再破人民幣兆元

2019-04-02 16:02

中投董事長新人事 前交行董事長彭純出任

2019-04-02 16:00

哈根達斯稱霸大陸高端冰淇淋市場多年 為何跌下神壇

2019-04-02 14:09

陸股瘋牛行情啟動 投資兩撇步看這裡

2019-04-02 14:00

大陸6月啟動短視頻平台「青少年防沉迷」系統

2019-04-02 13:11

大陸交通銀行董事長彭純將出任中投董事長

2019-04-02 12:55

福建漳州簡化出口退稅流程 助台企紮根

2019-04-02 12:10

突破「死亡線」 中海油揭密開挖超千億方級天然氣田

2019-04-02 12:04

國航世園會彩繪飛機 首航倫敦

2019-04-02 11:34

麥當勞股東 中信去年獲利大跌78%

2019-04-02 11:33

中國玩具市場規模 逾700億元

2019-04-02 02:26

周裕穎「未來人」 向特斯拉致敬

2019-04-02 02:26

曼都國際：時裝周 施展技藝的戰場

2019-04-02 02:26

瓊台合作 共尋海南自貿區新機遇

2019-04-02 02:25

麥當勞股東 中信獲利大減78%

2019-04-02 02:17

阿里巴巴傳入股格力電器

2019-04-02 02:17

陸股解碼／資金回流 展望向上

2019-04-02 02:17

相隔三年 陸再啟動核電工程

2019-04-01 23:26
看更多

熱門文章

「我將無我」習近平的治國新詞 鄧聿文：恐帶來大災難

2019-04-02 16:05

台軍機若飛越台海中線反制 港媒：正中北京下懷

2019-04-02 16:04

過馬路被抓奶 空姐爆氣「一巴掌」打趴惡狼

2019-04-02 18:47

日本改年號「脫中」陸媒：100000+年都不成

2019-04-02 13:11

周志懷：一國兩制台灣方案金馬可先行

2019-04-02 15:26

共機若再越中線蔡英文要強勢驅離 陸批胡言亂語

2019-04-02 16:11

馬哈迪：中國超越馬來西亞 已是沒人看不起的強國

2019-04-02 19:02

華為砸5百億收買人心 東莞員工歐洲小鎮上班

2019-04-02 16:28

台海衝突增大 大陸官媒：不排除定點清除台軍基地

2019-04-02 10:40

雲南官員唱KTV傳出不雅照 被降為科員 留黨察看2年

2019-04-02 11:34

哈根達斯稱霸大陸高端冰淇淋市場多年 為何跌下神壇

2019-04-02 14:09

中國大陸推「代吃喝」服務 賣家稱：能為顧客帶來快樂

2019-04-02 20:05

突破「死亡線」 中海油揭密開挖超千億方級天然氣田

2019-04-02 12:04

四川山火30消防員死 專家：2千度高溫難逃離

2019-04-02 21:29

河南發掘出逾10萬年前完整象牙化石 舉世罕見

2019-04-02 21:30

環時總編嗆：陸戰機早晚飛到總統府 將台「黎巴嫩化」

2019-04-03 01:50

共機越中線 環時藉機嗆美：在台海施力的餘地越來越小

2019-04-02 18:01

華為放話要做全球第一 旗下「榮耀」品牌全球前四

2019-04-02 16:06

解放軍第一批女坦克兵受訓影片曝光

2019-04-02 22:20

紅二代北京聚會捧習近平 稱能創造歷史奇蹟

2019-04-02 15:58

四川森林大火吞噬30名打火弟兄 親友不忍淚送別

2019-04-02 16:05

深莞穗城軌交通 九月底開通

2019-04-02 12:11

紅二代北京聚會 指中共面臨執政考驗但習可創奇蹟

2019-04-02 12:27

唐高僧鑒真東渡起航點 在江蘇黃泗浦被找到

2019-04-02 21:41

共軍飛越台海中線 蔡英文硬起來 陸外交部：她胡言亂語

2019-04-02 18:22

這家公司擬申請上市 富士康、和碩都是它的客戶

2019-04-02 18:21

北京豪宅停車位售價830萬台幣 比二三線房子還貴

2019-04-02 20:04

無人駕駛計程車 下半年長沙百輛上路

2019-04-02 17:34

大陸電競之父借殼上市生變 殼公司閃崩跌停

2019-04-02 13:41

共機飛越台海中線 港媒：下一步會常態化

2019-04-02 10:16

陸股瘋牛行情啟動 投資兩撇步看這裡

2019-04-02 14:00

大陸飲料巨頭娃哈哈 也要做智慧型機器人

2019-04-02 12:07

昆山台企燃爆後 領導下嚴令即日大排查大整治

2019-04-02 14:46

中共發改委前副主任 白克力涉受賄遭起訴

2019-04-02 18:39

《北京觀察》聲援許章潤 中國知識界的驕傲與欣慰

2019-04-02 16:27

大陸交通銀行董事長彭純將出任中投董事長

2019-04-02 12:55

新一輪談判前 北京再釋善意 全面管制止痛藥吩坦尼

2019-04-02 14:24

暗挺華為！習近平晤紐西蘭總理：希望不要歧視中國企業

2019-04-02 15:54

麥當勞股東 中信去年獲利大跌78%

2019-04-02 11:33

雲南在建高速隧道爆炸 兩人死亡、五人失聯 民房玻璃也震碎

2019-04-02 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top