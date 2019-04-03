大陸奢侈品降價 打擊代購業？

2019-04-03 04:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



進入4月，大陸消費者迎來好消息：iPhone、LV和Gucci等多個奢侈品牌相繼降低價格。有分析認為會提高內地奢侈品市場的購買力，同時打擊代購的生存空間。但也有評論認為，減價的幅度有如雞肋，對代購的生意影響不大。

人民網報導，為響應中國即將實施的增值稅減讓政策，多個國際知名奢侈品牌都宣布在大陸國內巿場減價。其中，LV已於3月底下調了中國官網的產品價格，降幅約為3%。Gucci也將面向中國市場下調約3%的價格。

蘋果亦宣布減價，覆蓋新舊款產品。其中近幾天推出的iPad mini 64GB WiFi版本降了79元，而iPad Air 64GB降了104元，而舊產品中，iPhone XS系列降價500元，iPhone XR降價300元，iPhone7╱8也有不同程度降價。蘋果還表示，如果顧客購買的產品在14天內降價，可以致電要求退還差價。

報導稱，此波降價是與大陸消費者巨大的奢侈品購買潛力息息相關。根據《2018貝恩公司年度奢侈品報告》的調查結果顯示，中國大陸消費者已成為全球奢侈品市場增長的主要驅動力之一。越來越多的國際奢侈品牌更加注重在中國的市場定價策略，部分品牌通過開設新店、推出聯名款或限定款，以及調整零售價的方式來討好中國消費者。

人民網指出，當名牌在大陸售價下調，讓更多消費者願在大陸購物，促使大陸的奢侈品市場回暖。同時與國內外門店商品差價縮小，也有利於打擊生存在灰色地帶的代購。

不過，也有人不這麼認為，新浪網的評論文章就指出，奢侈品的降價幅度不大，有如雞肋，部分產品在降價後仍然高於歐洲官方價格及代購的售價，未必對代購造成影響。

以大受歡迎的LV NANO NOe手提包為例，該款手提包中國官網降價後的價格為8250元人民幣，而法國LV官網的定價為750歐元（約5650元人民幣），代購渠道報價為8000元；Gucci在中國較為受追捧的Dionysus系列小號GG肩背包，中國官方售價為17900元人民幣，按3%降價後，預計售價為17363元；而同款背包在歐洲國家官網的價格為1790歐元（約13484元人民幣）。

有代購業者表示，一般2萬元左右的手袋從代購買會比大陸官方售價便宜4000-5000元，相當於便宜20%至25%。