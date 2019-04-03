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平潭赴台航班增班 通關更快速

2019-04-03 04:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

福建海峽高速客滾航運有限公司表示，從4月開始，平潭赴台直航航線將從原來每周7個航班增加到9個航班。其中，「海峽號」每周執行6個航班，每周一、五、六執航平潭至台北往返航線，每周二、四、日執航平潭至台中往返航線；「麗娜輪」每周執行3個航班，每周二、三、四執行台北至平潭往返航線。

中新社報導，平潭出入境邊防檢查站自助通關人員信息備案採集室已啟用。這是繼廈門之後福建省第二個地區啟用自助通關人員信息備案採集場所，標誌著平潭港口岸在旅客出入境檢查方面已形成集「辦證、採集、通關、查詢、打印」為一體的一站式自助服務體系，提升旅客通關效率。

平潭出入境邊防檢查站執勤業務一科科長吳俊稱，只要在平潭口岸完成信息備案的旅客，可在大陸設有自助通道的各出入境口岸選擇自助通道查驗系統通行。為滿足更多旅客秒數通關的期待，平潭出入境邊防檢查站正完善口岸限定區域功能化、信息化、智能化布局，推出電子證件自助通關分流機制、自助通關區域視頻和廣播指引、開通電話預約備案等服務舉措。

吳俊表示，伴隨著平潭赴台直航航線日益成熟、對台交流「應通盡通、平潭先通、邊檢先行」的發展趨勢，該邊檢站將依託對台業務特色，努力為兩岸同胞提供更好、更優質、更高效專業的服務。

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