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減稅降費 台企談改革紅利助益

2019-04-03 04:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廈門市集美區4月1日召開慶祝杏林台商投資區成立30周年座談會，20餘位台商、台資企業代表圍繞「減稅降費」、「應通盡通」等主題，暢談在大陸的投資體會與企業發展情況。

新華社報導，當日是全國深化增值稅改革系列政策開始實施，這是國務院的一攬子減稅措施之後，更大規模減稅的「主菜」。座談會上，集美區稅務局人員為台商台企梳理說明重點政策。

「改革紅利對我們企業的發展幫助會非常大。」廈門市台商協會榮譽會長吳進忠說，杏林台商投資區的製造業企業佔比高，大規模減稅降費措施對台企的未來經營大有助益。

吳進忠創辦來明工業（廈門）有限公司已有30年。他估算，「登鷺」創業以來，該眼鏡企業享受了「兩免三減半」等優惠政策近1000萬元。

廈門新凱復材科技有限公司財務協理陳玉洪說，近兩年大陸的稅收優惠力度越來越大，公司去年累計增加約600萬元利潤，今年也會有很大收益。有了這些優惠政策，台商企業有更多資金預算用於創新研發，增加智能設備，做生產線提升。

杏林台商投資區自1989年經國務院批准設立以來，連同1992年設立的集美台商投資區，已累計吸引台資企業413家，合同利用台資8.2億美元，以機械裝備、電子、新材料、衛浴、戶外運動等產業為主。其中，2018年規模以上台資工業企業85家，創造工業產值近330億元，佔全區規模以上工業產值的三分之一。

集美區委常委范啟德表示，近 幾年來，隨著改革開放由局部先行走向全面推進，台商投資區的工業企業普遍面臨土地用地瓶頸、轉型升級困難等問題。政府將進一步加強與台企的溝通合作，積極幫助台企轉型升級，降低人力、環境和資源成本，提高產品的市場競爭力。

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