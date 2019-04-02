這家公司擬申請上市 富士康、和碩都是它的客戶

2019-04-02 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



根據上海證券交易所最新披露的科創板獲得受理企業名單，博眾精工名列其中，包括蘋果、富士康、和碩聯合和立訊精密都是博眾精工的主要客戶。

界面新聞報導，博眾精工成立於2001年，總部位於江蘇蘇州，主要從事自動化設備、自動化柔性生產線、自動化關鍵零組件等產品的研發、設計及銷售。其業務主要涵蓋消費電子、汽車、新能源等行業。

根據《招股說明書》，該公司這次擬募集資金共計人民幣11.03億元，其中，擬投資5.6億元擴產建設消費電子行業自動化設備，3.5億元補充流動資金，研發中心升級項目投資1.01億元，汽車、新能源行業自動化設備產業化建設專案投資約9,000萬元。

博眾精工的生產模式為以銷定產，客戶集中度較高。去年，博眾精工自動化設備（線）量產8,246台，產銷率為100.3%。

蘋果公司是博眾精工最主要的銷售客戶，雙方從2010年合作至今。該公司的自動化設備及治具主要應用於蘋果公司產品零組件及整機組裝的生產、量測等。博眾精工其他客戶還包括蔚來汽車 、富士康、和碩聯合和立訊精密。

2016-2018年，博眾精工主營收入分別為人民幣15.5億、19.91億和25.18億，對蘋果公司的銷售額占主營業務收入的比重分別為59.1%、64.5%、47.2%。2017年銷售收入比顯著增長，主要得益於蘋果公司推出的新產品銷量大增，帶來訂單需求。

2016-2018年，該公司的綜合毛利率分別為44.99%、47.27%和41.77%，呈下降趨勢。

《招股說明書》顯示，博眾精工實際控制人為呂紹林、程彩霞夫婦。兩人透過喬岳投資、蘇州眾一、蘇州眾二等七家公司間接擁有博眾精工97%的股權，最近三年，公司實際控制人沒有發生變化。