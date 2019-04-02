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無人駕駛計程車 下半年長沙百輛上路

2019-04-02 17:34聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

百度董事長兼CEO李彥宏證實，百度自動駕駛計程車下半年就會上路，「百度和長沙進行自動駕駛計程車隊的商業化運營。按照規劃，今年上路的百度自動駕駛計程車數量將達到100輛。」

北京商報報導，百度自動駕駛今年進展順利，除了計程車，與金龍客車打造的自動駕駛巴士「阿波龍」已經在多個園區運營。

另外，百度聯合盼達汽車已完成中國首次自動駕駛共享汽車示範運營，目前正在聯合現代汽車開展定點接駁的落地應用。還牽手北京環衛，共同打造量產級掃地車；聯合蘇寧物流落地物流自動駕駛運營合作。

此外，福特、現代、起亞、長城、奇瑞等多家車企與百度Apollo合作的車型，預定今年將量產上市。

李彥宏認為，大陸實體經濟正在轉型、升級，創新驅動，未來要靠人工智慧。「智慧網聯」已勢必然趨勢，而智慧網聯的發展有三個境界：第一個是基礎設施的智慧網聯化。第二個叫做自動泊車，其實嚴格意義上講，是最後一公里的無人駕駛。第三個是真正的共享汽車、無人駕駛時代。

李彥宏認為，智慧技術可以大幅度提升中國的勞動生產力，將高端製造留在中國。過去20年中國互聯網改變了消費，那麼未來20年到50年人工智慧會從供給端改變到消費端。

百度自動駕駛計程車下半年在長沙有百輛上路。取自北京商報
百度自動駕駛計程車下半年在長沙有百輛上路。取自北京商報
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