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華為放話要做全球第一 旗下「榮耀」品牌全球前四

2019-04-02 16:06聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸手機及通信設備大廠華為消費者業務CEO余承東2日在其個人微博上表示，華為消費者業務已經發展到一個全新的歷史階段，今年華為加上旗下另一平價手機品牌「榮耀」很可能成為全球第一手機廠商。

余承東同時立下未來發展的四大目標：一、華為單品牌未來要做到全球第一；二、榮耀品牌做到中國前二、全球前四；三、全力支持榮耀發展，將會給榮耀極具競爭力的產品，在渠道、零售上加大投入，榮耀一定要超越並甩開對手；四、無論華為和榮耀，都要敢於創新，做智慧全場景產業的王者。

大陸網路財經媒體《華爾街見聞》稱，根據據國際數據公司IDC的2018年全球智慧型手機出貨量報告，去年三星仍是智慧型手機全年出貨量冠軍，但出貨量年比下滑8%至2.923億部，蘋果同比也滑3.2%，至2.088億部。

反觀華為去年出貨量逆勢大幅成長33.6%，至2.06億部，與三星、蘋果的差距進一步縮小。從市佔率來看，去年三星的占比為20.8%，華為市場占比達14.7%，已直逼蘋果的14.9%。

余承東上個月中旬就曾公開表示，預計今年華為智慧型手機全球出貨量將達2.5至2.6億部，市場份額有望接近全球第一。

不僅是在出貨量緊追競爭對手，在5G業務發展上，華為也表現出極大的信心。據報導，余承東近日受訪時就提到，「我們的5G技術遠遠領先於其他公司，也許這樣說不夠謙虛，但我可以保證，華為的5G技術至少比最接近的競爭對手領先一年半。」

他強調，有信心，越來越多國家的運營商會選擇華為的5G解決方案。

在華為雄心勃勃搶攻全球第一寶座之際，大陸官方也積極力挺。據《中國政府網》消息，大陸國務院總理李克強1日在人民大會堂與紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）會會時，兩人也談到華為5G設備早前傳出在紐西蘭可能遭到封殺一事，李克強強調，希望中紐為雙方企業相互投資營造公平、公正、透明、便利、非歧視的營商環境。

阿爾登表示，最近針對電信攔截和數據安全的有關立法，紐西蘭作出的決定具有獨立性，目的是讓紐西蘭電信在使用華為等企業設備時，確保將所面臨的風險降到最低。

阿爾登說，「我在媒體上已經表示紐西蘭沒有禁止華為，華為的設備和技術是紐西蘭電信基礎設施的重要組成部分，在有關方案的框架下，華為也是重要的參與方。紐西蘭願就立法進程同中方保持溝通。」

華為消費者業務CEO余承東提出，希望華為未來做到全球第一，旗下的榮耀品牌能做到中...
華為消費者業務CEO余承東提出，希望華為未來做到全球第一，旗下的榮耀品牌能做到中國前二、全球前四。圖為華為在上海市徐匯區一家門店。記者林則宏／攝影
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