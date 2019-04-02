中投董事長新人事 前交行董事長彭純出任

2019-04-02 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸國家主權基金--中國投資有限責任公司的董事長，自2017年2月懸缺至今終於到位。財經網報導，中投公司已在今日宣佈這項人事任命，前交通銀行董事長彭純出任中投公司黨委書記，董事長，同時現任中投公司副總經理居偉民則升任總經理。

中投公司事在2007年由大陸財政部通過發行特別國債方式，籌集人民幣1兆5500億元成立主權財富基金，是全球最大主權財富基金。下設三個子公司包括中央匯金、中投國際和中投海外，中央企業的特殊性和重要性可見一班。

財政部前部長樓繼偉曾擔任中投公司首任董事長兼首席執行官，2013年丁學東接替樓繼偉任董事長兼首席執行長。自2017年2月丁學東離任中投公司董事長出任國務院副秘書長後，該職位一直空缺。

在中投董事長出缺的兩年過程中，副董事長、總經理屠光紹一直行使對中投的實際管理權。而今年2月，屠光紹年滿60歲退休。

屠光紹曾出任證監會副主席、上海證券交易所總經理，也擔任上海市副市長長達十年，任職期間先後推動了上海自貿區的建設和上海國際金融中心建設。

接任中投董事長彭純是一位老交行人，自1994年進入交通銀行系統後，一路從分行行長晉升到行長助理、副行長。

2010年至2013年9月彭純曾出任中投副總經理兼中央匯金執行董事、總經理。而在2013年10月升為交行行長， 2018年又升任交行董事長。彭純這次回歸中投，「務實沉穩，專業」是交行人對彭純的評價。