中投董事長新人事 前交行董事長彭純出任
大陸國家主權基金--中國投資有限責任公司的董事長，自2017年2月懸缺至今終於到位。財經網報導，中投公司已在今日宣佈這項人事任命，前交通銀行董事長彭純出任中投公司黨委書記，董事長，同時現任中投公司副總經理居偉民則升任總經理。
中投公司事在2007年由大陸財政部通過發行特別國債方式，籌集人民幣1兆5500億元成立主權財富基金，是全球最大主權財富基金。下設三個子公司包括中央匯金、中投國際和中投海外，中央企業的特殊性和重要性可見一班。
財政部前部長樓繼偉曾擔任中投公司首任董事長兼首席執行官，2013年丁學東接替樓繼偉任董事長兼首席執行長。自2017年2月丁學東離任中投公司董事長出任國務院副秘書長後，該職位一直空缺。
在中投董事長出缺的兩年過程中，副董事長、總經理屠光紹一直行使對中投的實際管理權。而今年2月，屠光紹年滿60歲退休。
屠光紹曾出任證監會副主席、上海證券交易所總經理，也擔任上海市副市長長達十年，任職期間先後推動了上海自貿區的建設和上海國際金融中心建設。
接任中投董事長彭純是一位老交行人，自1994年進入交通銀行系統後，一路從分行行長晉升到行長助理、副行長。
2010年至2013年9月彭純曾出任中投副總經理兼中央匯金執行董事、總經理。而在2013年10月升為交行行長， 2018年又升任交行董事長。彭純這次回歸中投，「務實沉穩，專業」是交行人對彭純的評價。
據中投高層表示，2019年中投的投資方向更多關注一帶一路沿線國家和地區。投資重點行業是仍然是新型基礎設施等，包括電信、數位化等相關的基礎設施。同時，中投的投資會更注重中國視角和與中國市場的對接。注重挖掘與經濟轉型升級相關的投資機會，會關注先進製造、TMT、醫療健康、大消費等領域。
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