大陸6月啟動短視頻平台「青少年防沉迷」系統
抖音、快手等短視頻平台迅速崛起，青少年「打開APP就停不下」，大陸國家網信辦今日重拳出手，宣佈成立「青少年防沉迷」系統，限制未成年人上網「看什麼、看多久」。
大陸國新辦2日舉行發佈會，國家網信辦副主任楊小偉宣佈，「青少年防沉迷」系統將從6月起在所有網路短視頻平台全面上線，並統一行業規範。
大陸青少年的手機成癮症，幾乎機不離身、目不轉睛。據「中國互聯網路發展狀況統計報告」顯示，截至2018年12月底統計，短視頻使用者規模達6.48億，其中大部分為青少年用戶。
據「中國青少年互聯網使用及網路安全情況調研報告」顯示，青少年一整天「幾乎總是」在看短視頻占比逾兩成，「每天看幾次」的也接近 10%。
中國新聞網報導，「青少年防沉迷」系統6月起全面上線後，用戶每日首次啟動應用時，系統將進行彈窗提示，提醒選擇「青少年模式」。
啟用「青少年模式」後，使用時段、服務功能、線上時長都將受限，且只能訪問青少年專屬內容。
楊小偉指出，「青少年防沉迷」系統會先重點鎖定監控抖音、快手等人氣網站平台，網信辦也將持續和相關部門，在其他視頻平台推廣防沉迷系統，並且將督促相關平台嚴格執行每日彈窗提示工作；今年並形成統一的行業規範。
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