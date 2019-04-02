大陸6月啟動短視頻平台「青少年防沉迷」系統

2019-04-02 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



抖音、快手等短視頻平台迅速崛起，青少年「打開APP就停不下」，大陸國家網信辦今日重拳出手，宣佈成立「青少年防沉迷」系統，限制未成年人上網「看什麼、看多久」。

大陸國新辦2日舉行發佈會，國家網信辦副主任楊小偉宣佈，「青少年防沉迷」系統將從6月起在所有網路短視頻平台全面上線，並統一行業規範。

大陸青少年的手機成癮症，幾乎機不離身、目不轉睛。據「中國互聯網路發展狀況統計報告」顯示，截至2018年12月底統計，短視頻使用者規模達6.48億，其中大部分為青少年用戶。

據「中國青少年互聯網使用及網路安全情況調研報告」顯示，青少年一整天「幾乎總是」在看短視頻占比逾兩成，「每天看幾次」的也接近 10%。

中國新聞網報導，「青少年防沉迷」系統6月起全面上線後，用戶每日首次啟動應用時，系統將進行彈窗提示，提醒選擇「青少年模式」。

啟用「青少年模式」後，使用時段、服務功能、線上時長都將受限，且只能訪問青少年專屬內容。