親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

福建漳州簡化出口退稅流程 助台企紮根

2019-04-02 12:10聯合報 記者許依晨╱即時報導

為及時跟進轄區台企享受各類稅收優惠政策情況，福建省漳州市擬於4月中旬舉辦台企減稅降費優惠政策針對性專場培訓。

中新網報導，近年來，漳州市稅務部門積極落實助力台企發展系列減稅政策紅利，營造稅收服務環境，扶持台企紮根成長，簡化出口退稅流程，為台企開通出口退稅受理、審批、辦退「一條龍」服務，幫助台企紮根，就是其落實減稅政策紅利的一項新舉措。

漳州是台胞主要祖籍地、台商投資密集區，截至目前累計引進台資項目3000多個，台資企業產值、出口、稅收均占漳州重點企業一半以上。

報導指出，福建福欣特殊鋼有限公司是漳州一家重點台企，因遭遇國際鋼價崩跌及鋼鐵行業不景氣，而生產受限，經營結果不如預期，造成較大的資金壓力。漳州市稅務局為幫助其儘快走出困境，稅務部門主動提供「量體裁衣」式幫扶，提前介入、實時跟蹤督促其儘快做好出口退稅申報，加快其資金周轉，目前，該公司出口退稅辦理平均時限已壓縮為3到4個工作日。

報導稱，前兩年為福欣特殊鋼有限公司辦理出口退稅累計人民幣8億多元，今年第一季度已為其辦理出口退稅人民幣9000多萬元，福欣特殊鋼有限公司把收到的退稅款用在刀刃上，在產品轉型升級上投入巨額資金。

漳州市稅務局提供的統計數據顯示，2018年來漳州稅務部門已為漳州燦坤實業有限公司等50戶台企實現出口退稅人民幣9.22億元，有效緩解台企資金壓力，促台企紮根發展。

人民幣福建台商
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

突破「死亡線」 中海油揭密開挖超千億方級天然氣田

2019-04-02 12:04

大陸交通銀行董事長彭純將出任中投董事長

2019-04-02 12:55

國航世園會彩繪飛機 首航倫敦

2019-04-02 11:34

麥當勞股東 中信去年獲利大跌78%

2019-04-02 11:33

中國玩具市場規模 逾700億元

2019-04-02 02:26

周裕穎「未來人」 向特斯拉致敬

2019-04-02 02:26

曼都國際：時裝周 施展技藝的戰場

2019-04-02 02:26

瓊台合作 共尋海南自貿區新機遇

2019-04-02 02:25

麥當勞股東 中信獲利大減78%

2019-04-02 02:17

阿里巴巴傳入股格力電器

2019-04-02 02:17

陸股解碼／資金回流 展望向上

2019-04-02 02:17

相隔三年 陸再啟動核電工程

2019-04-01 23:26

「核三代」進化 大賺海外財

2019-04-01 23:26

華孚效應 昆山加強排查

2019-04-01 23:26

港交所投資深圳科技公司

2019-04-01 23:26

北京踩煞車為「一帶一路」地產熱降溫

2019-04-01 18:50

港股首季IPO融資額806.1億元 年跌17%

2019-04-01 17:41

麥當勞大陸今年要增400家 碧桂園、恆大鋪路

2019-04-01 16:56

滬指收3170點創近10月新高 深指站上萬點

2019-04-01 16:53

阿里巴巴傳收購格力電器5%股份

2019-04-01 14:48

怡東酒店鳴砲結業！銅鑼灣半世紀地標 張國榮也是常客

2019-04-01 12:37

滬指半日升2.3% 深成指漲3.1%

2019-04-01 12:26

螞蟻金服擬收購恆生集團100%股權

2019-04-01 11:43

大陸3月財新製造業PMI為50.8 創8個月新高

2019-04-01 11:24

鴻海工業富聯深耕智慧工廠 外部收購布局國際化

2019-04-01 09:28

華孚昆山子公司漢鼎精密燃爆 7死5傷

2019-04-01 00:43

台灣翰林茶飲集團 布局重慶

2019-04-01 00:19

台灣高校實訓中心 產學研新模式

2019-04-01 00:19

長沙臨空經濟 打通貿易通道

2019-04-01 00:19

大型鍛件投產 四川德陽秀實力

2019-04-01 00:19

陸開放雲市場 准外商進自貿區

2019-04-01 00:18

成都 貓熊文創街

2019-04-01 00:13

美林預測：陸房產股跑贏大市

2019-04-01 00:13

海南引資 自貿區祭兩利多

2019-04-01 00:12

朱民：經濟3大劇變 AI提供解方

2019-04-01 00:11

馬化騰：互聯網春天剛開始

2019-03-31 23:55

陸自駕車路測 百度跑第一

2019-03-31 23:55

華為衝5G 迎商業元年

2019-03-31 23:55

北京瞭望／「錢多到中國容不下」 四大行炫富的好日子不多了

2019-03-31 23:12
看更多

熱門文章

最美伴娘現身！細肩帶裙露深長事業線 新娘慘淪為配角

2019-04-01 14:22

四川森林大火 30消防人員殉職

2019-04-01 19:02

共機飛越中線又繞台 陸媒：美台勾結加劇「這很過分」

2019-04-01 21:22

日本新年號未出自中國典籍 中共外交部回應

2019-04-01 16:38

愚人節驚見「人扮猩猩」 家長怒批：誰要花錢來看你？

2019-04-01 20:46

貿易戰衝擊 鄧聿文：習感受權力威脅 但非真實危險

2019-04-01 14:42

四川森林大火26人罹難 另有30名消防員失聯

2019-04-01 18:32

紐總理首訪陸 習近平暗挺華為

2019-04-02 00:29

相隔三年 陸再啟動核電工程

2019-04-01 23:26

蘇州召開安全生產會議 指台企燃爆影響惡劣

2019-04-01 18:08

北京踩煞車為「一帶一路」地產熱降溫

2019-04-01 18:50

陳明通道歉 稱「禽獸論」並未針對韓國瑜

2019-04-02 10:57

被老師用電鍋電線鞭打 男學生傷痕累累住院

2019-04-01 19:55

大陸結婚率7.2‰ 探五年新低

2019-04-01 23:26

習再提「兩個不能否定」 外媒：安撫路線之爭

2019-04-01 17:55

雲南官員唱KTV傳出不雅照 被降為科員 留黨察看2年

2019-04-02 11:34

習近平權勢未受威脅 鄧聿文：但心理害怕被挑戰

2019-04-01 17:15

確認重啟 陸環境部：核電項目今年將陸續開工

2019-04-01 15:52

這個大叔的身分證、駕駛證都是手抄的 交警看傻了

2019-04-01 16:35

突破「死亡線」 中海油揭密開挖超千億方級天然氣田

2019-04-02 12:04

銅鑼灣書店前店長林榮基不滿修訂逃犯條例 正安排移民

2019-04-01 17:34

蹦蹦床飛天！恐怖強風襲遊樂園 18童被拋空狠墜

2019-04-01 17:18

台海衝突增大 大陸官媒：不排除定點清除台軍基地

2019-04-02 10:40

中共外交部證實 劉鶴已啟程赴美貿易磋商

2019-04-01 15:50

失獨家庭和精神病患列掃黑重點… 湖南官方被罵慘

2019-04-01 14:24

中美貿易談判 傳北京對網安讓步

2019-04-02 00:29

小鎮貪圖拆遷款…3公里竟然裝了千盞路燈

2019-04-01 16:19

阿里巴巴傳收購格力電器5%股份

2019-04-01 14:48

周裕穎「未來人」 向特斯拉致敬

2019-04-02 02:26

麥當勞股東 中信獲利大減78%

2019-04-02 02:17

取景地成打卡點 半夜還敲門 《都挺好》屋主摘門牌

2019-04-01 14:26

麥當勞大陸今年要增400家 碧桂園、恆大鋪路

2019-04-01 16:56

深莞穗城軌交通 九月底開通

2019-04-02 12:11

國有景區門票降價

2019-04-02 02:25

咪蒙公司解散 另類「畢業證」挨轟：不以為恥反以為榮

2019-04-01 14:27

傳撤駐港人員 陸委會：相信台港會務實考量需要

2019-04-01 21:30

中國玩具市場規模 逾700億元

2019-04-02 02:26

滬指收3170點創近10月新高 深指站上萬點

2019-04-01 16:53

「核三代」進化 大賺海外財

2019-04-01 23:26

紅二代北京聚會 指中共面臨執政考驗但習可創奇蹟

2019-04-02 12:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top