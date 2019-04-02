福建漳州簡化出口退稅流程 助台企紮根

2019-04-02 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



為及時跟進轄區台企享受各類稅收優惠政策情況，福建省漳州市擬於4月中旬舉辦台企減稅降費優惠政策針對性專場培訓。

中新網報導，近年來，漳州市稅務部門積極落實助力台企發展系列減稅政策紅利，營造稅收服務環境，扶持台企紮根成長，簡化出口退稅流程，為台企開通出口退稅受理、審批、辦退「一條龍」服務，幫助台企紮根，就是其落實減稅政策紅利的一項新舉措。

漳州是台胞主要祖籍地、台商投資密集區，截至目前累計引進台資項目3000多個，台資企業產值、出口、稅收均占漳州重點企業一半以上。

報導指出，福建福欣特殊鋼有限公司是漳州一家重點台企，因遭遇國際鋼價崩跌及鋼鐵行業不景氣，而生產受限，經營結果不如預期，造成較大的資金壓力。漳州市稅務局為幫助其儘快走出困境，稅務部門主動提供「量體裁衣」式幫扶，提前介入、實時跟蹤督促其儘快做好出口退稅申報，加快其資金周轉，目前，該公司出口退稅辦理平均時限已壓縮為3到4個工作日。

報導稱，前兩年為福欣特殊鋼有限公司辦理出口退稅累計人民幣8億多元，今年第一季度已為其辦理出口退稅人民幣9000多萬元，福欣特殊鋼有限公司把收到的退稅款用在刀刃上，在產品轉型升級上投入巨額資金。

漳州市稅務局提供的統計數據顯示，2018年來漳州稅務部門已為漳州燦坤實業有限公司等50戶台企實現出口退稅人民幣9.22億元，有效緩解台企資金壓力，促台企紮根發展。