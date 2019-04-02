突破「死亡線」 中海油揭密開挖超千億方級天然氣田

2019-04-02 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中國海洋石油集團在「富油貧氣」的渤海灣，發現儲氣量高達千億方級的大型天然氣田，儲量相當可供百萬人口城市的居民使用上百年。中國海油今日揭密，是突破傳統商業性油氣勘探的「死亡線」，深入地下4公里、克服攝氏200度高溫，才挖掘出大量產氣的烴源岩。

大陸未來5年的天然氣增量需求將超千億方，中海油在渤海開挖出儲量達千億方的天然氣田，正好解決燃眉之急。新華網報導，中國海油宣佈，在渤海海域渤中凹陷的渤中19-6氣田，發現天然氣儲量超過一千億立方米，這是渤海灣盆地50年以來的最大油氣發現。

渤海灣的地質結構如同「摔碎的盆子再踩一腳」，盆地斷裂活動性強，新華網報導，中國海油研究團隊大膽研判向「死亡線」挑戰，中國海油首創「海上深部硬地層快速無傷害鑽井」關鍵技術，開發出210℃抗高溫助排型無固相儲層保護鑽井液體系。

這項技術的困難度在於，要深入地下4000公尺，克服溫度高達200攝氏度高溫，且壓力超過40兆帕等開採難度。從典型的油氣源岩「烴源岩」地下礦脈中，用新科技在渤海灣開發出既能生油，也能生氣的新能源。且鑽井週期由原來的119天降至45天。

大陸厲行「煤改氣」（將燒煤炭改為燒天然氣）進行環境治理工程，對天然氣需求愈加強烈，近兩年還遭遇氣荒，燃氣需求迫在眉睫。