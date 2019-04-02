國航世園會彩繪飛機 首航倫敦

2019-04-02 11:34 世界日報 香港2日電



北京世園會主題彩繪機首航倫敦 分享 facebook

在世園會倒數計時30天之際，中國國際航空股份有限公司（以下簡稱國航）第三架世園會主題彩繪飛機A350-900「多彩世園號」北京-倫敦首航儀式日前在北京舉行。這是繼2018年B737-800「多彩世園號」、「花開盛世號」成功首航北京-重慶、北京-昆明之後，國航世園會主題彩繪飛機首次執飛倫敦航線。

香港文匯報報導，國航市場部副總經理王捷表示，作為2019年北京世園會的全球合作夥伴和航空類唯一贊助商，國航共噴塗了3架世園主題彩繪飛機，宣傳推廣2019北京世園會。

此次A350「多彩世園號」的倫敦首航，展示了國航持續為國家綠色生態事業貢獻力量的態度，也是為即將開幕的北京世園會加緊宣傳預熱，向全球更多地區和更多人傳遞綠色夢想。

同時，倫敦恰是首屆世博會的舉辦地，而世園會是世博會的重要組成之一，這次A350「多彩世園號」倫敦首航，既是對這一盛會發源地的回歸致敬，也是國航對未來人類生態文明的美麗祝願。

報導說，近年來，國航持續引進多種先進機型，不斷提升軟硬體設施與服務。執飛此次航班的A350-900在機身製造中大量應用了輕複合材料，在降低燃油消耗的同時，也提高了環保性，與國航「綠色營運，可持續發展」的理念相契合。

截至2018年底，國航航線網絡覆蓋了全球六大洲42個國家和地區，並可透過星空聯盟，把航線網絡延伸到全球193個國家的1317個目的地。