親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

國航世園會彩繪飛機 首航倫敦

2019-04-02 11:34世界日報 香港2日電

北京世園會主題彩繪機首航倫敦
北京世園會主題彩繪機首航倫敦
分享

在世園會倒數計時30天之際，中國國際航空股份有限公司（以下簡稱國航）第三架世園會主題彩繪飛機A350-900「多彩世園號」北京-倫敦首航儀式日前在北京舉行。這是繼2018年B737-800「多彩世園號」、「花開盛世號」成功首航北京-重慶、北京-昆明之後，國航世園會主題彩繪飛機首次執飛倫敦航線

香港文匯報報導，國航市場部副總經理王捷表示，作為2019年北京世園會的全球合作夥伴和航空類唯一贊助商，國航共噴塗了3架世園主題彩繪飛機，宣傳推廣2019北京世園會。

此次A350「多彩世園號」的倫敦首航，展示了國航持續為國家綠色生態事業貢獻力量的態度，也是為即將開幕的北京世園會加緊宣傳預熱，向全球更多地區和更多人傳遞綠色夢想。

同時，倫敦恰是首屆世博會的舉辦地，而世園會是世博會的重要組成之一，這次A350「多彩世園號」倫敦首航，既是對這一盛會發源地的回歸致敬，也是國航對未來人類生態文明的美麗祝願。

報導說，近年來，國航持續引進多種先進機型，不斷提升軟硬體設施與服務。執飛此次航班的A350-900在機身製造中大量應用了輕複合材料，在降低燃油消耗的同時，也提高了環保性，與國航「綠色營運，可持續發展」的理念相契合。

截至2018年底，國航航線網絡覆蓋了全球六大洲42個國家和地區，並可透過星空聯盟，把航線網絡延伸到全球193個國家的1317個目的地。

北京倫敦航線
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

突破「死亡線」 中海油揭密開挖超千億方級天然氣田

2019-04-02 12:04

大陸交通銀行董事長彭純將出任中投董事長

2019-04-02 12:55

福建漳州簡化出口退稅流程 助台企紮根

2019-04-02 12:10

麥當勞股東 中信去年獲利大跌78%

2019-04-02 11:33

中國玩具市場規模 逾700億元

2019-04-02 02:26

周裕穎「未來人」 向特斯拉致敬

2019-04-02 02:26

曼都國際：時裝周 施展技藝的戰場

2019-04-02 02:26

瓊台合作 共尋海南自貿區新機遇

2019-04-02 02:25

麥當勞股東 中信獲利大減78%

2019-04-02 02:17

阿里巴巴傳入股格力電器

2019-04-02 02:17

陸股解碼／資金回流 展望向上

2019-04-02 02:17

相隔三年 陸再啟動核電工程

2019-04-01 23:26

「核三代」進化 大賺海外財

2019-04-01 23:26

華孚效應 昆山加強排查

2019-04-01 23:26

港交所投資深圳科技公司

2019-04-01 23:26

北京踩煞車為「一帶一路」地產熱降溫

2019-04-01 18:50

港股首季IPO融資額806.1億元 年跌17%

2019-04-01 17:41

麥當勞大陸今年要增400家 碧桂園、恆大鋪路

2019-04-01 16:56

滬指收3170點創近10月新高 深指站上萬點

2019-04-01 16:53

阿里巴巴傳收購格力電器5%股份

2019-04-01 14:48

怡東酒店鳴砲結業！銅鑼灣半世紀地標 張國榮也是常客

2019-04-01 12:37

滬指半日升2.3% 深成指漲3.1%

2019-04-01 12:26

螞蟻金服擬收購恆生集團100%股權

2019-04-01 11:43

大陸3月財新製造業PMI為50.8 創8個月新高

2019-04-01 11:24

鴻海工業富聯深耕智慧工廠 外部收購布局國際化

2019-04-01 09:28

華孚昆山子公司漢鼎精密燃爆 7死5傷

2019-04-01 00:43

台灣翰林茶飲集團 布局重慶

2019-04-01 00:19

台灣高校實訓中心 產學研新模式

2019-04-01 00:19

長沙臨空經濟 打通貿易通道

2019-04-01 00:19

大型鍛件投產 四川德陽秀實力

2019-04-01 00:19

陸開放雲市場 准外商進自貿區

2019-04-01 00:18

成都 貓熊文創街

2019-04-01 00:13

美林預測：陸房產股跑贏大市

2019-04-01 00:13

海南引資 自貿區祭兩利多

2019-04-01 00:12

朱民：經濟3大劇變 AI提供解方

2019-04-01 00:11

馬化騰：互聯網春天剛開始

2019-03-31 23:55

陸自駕車路測 百度跑第一

2019-03-31 23:55

華為衝5G 迎商業元年

2019-03-31 23:55

北京瞭望／「錢多到中國容不下」 四大行炫富的好日子不多了

2019-03-31 23:12
看更多

熱門文章

最美伴娘現身！細肩帶裙露深長事業線 新娘慘淪為配角

2019-04-01 14:22

四川森林大火 30消防人員殉職

2019-04-01 19:02

共機飛越中線又繞台 陸媒：美台勾結加劇「這很過分」

2019-04-01 21:22

日本新年號未出自中國典籍 中共外交部回應

2019-04-01 16:38

愚人節驚見「人扮猩猩」 家長怒批：誰要花錢來看你？

2019-04-01 20:46

貿易戰衝擊 鄧聿文：習感受權力威脅 但非真實危險

2019-04-01 14:42

四川森林大火26人罹難 另有30名消防員失聯

2019-04-01 18:32

紐總理首訪陸 習近平暗挺華為

2019-04-02 00:29

相隔三年 陸再啟動核電工程

2019-04-01 23:26

蘇州召開安全生產會議 指台企燃爆影響惡劣

2019-04-01 18:08

北京踩煞車為「一帶一路」地產熱降溫

2019-04-01 18:50

被老師用電鍋電線鞭打 男學生傷痕累累住院

2019-04-01 19:55

大陸結婚率7.2‰ 探五年新低

2019-04-01 23:26

習再提「兩個不能否定」 外媒：安撫路線之爭

2019-04-01 17:55

雲南官員唱KTV傳出不雅照 被降為科員 留黨察看2年

2019-04-02 11:34

習近平權勢未受威脅 鄧聿文：但心理害怕被挑戰

2019-04-01 17:15

確認重啟 陸環境部：核電項目今年將陸續開工

2019-04-01 15:52

這個大叔的身分證、駕駛證都是手抄的 交警看傻了

2019-04-01 16:35

突破「死亡線」 中海油揭密開挖超千億方級天然氣田

2019-04-02 12:04

銅鑼灣書店前店長林榮基不滿修訂逃犯條例 正安排移民

2019-04-01 17:34

蹦蹦床飛天！恐怖強風襲遊樂園 18童被拋空狠墜

2019-04-01 17:18

台海衝突增大 大陸官媒：不排除定點清除台軍基地

2019-04-02 10:40

中共外交部證實 劉鶴已啟程赴美貿易磋商

2019-04-01 15:50

失獨家庭和精神病患列掃黑重點… 湖南官方被罵慘

2019-04-01 14:24

中美貿易談判 傳北京對網安讓步

2019-04-02 00:29

小鎮貪圖拆遷款…3公里竟然裝了千盞路燈

2019-04-01 16:19

阿里巴巴傳收購格力電器5%股份

2019-04-01 14:48

周裕穎「未來人」 向特斯拉致敬

2019-04-02 02:26

麥當勞股東 中信獲利大減78%

2019-04-02 02:17

取景地成打卡點 半夜還敲門 《都挺好》屋主摘門牌

2019-04-01 14:26

深莞穗城軌交通 九月底開通

2019-04-02 12:11

麥當勞大陸今年要增400家 碧桂園、恆大鋪路

2019-04-01 16:56

國有景區門票降價

2019-04-02 02:25

咪蒙公司解散 另類「畢業證」挨轟：不以為恥反以為榮

2019-04-01 14:27

傳撤駐港人員 陸委會：相信台港會務實考量需要

2019-04-01 21:30

中國玩具市場規模 逾700億元

2019-04-02 02:26

滬指收3170點創近10月新高 深指站上萬點

2019-04-01 16:53

「核三代」進化 大賺海外財

2019-04-01 23:26

紅二代北京聚會 指中共面臨執政考驗但習可創奇蹟

2019-04-02 12:27

共機飛越台海中線 港媒：下一步會常態化

2019-04-02 10:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top