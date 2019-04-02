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麥當勞股東 中信去年獲利大跌78%

2019-04-02 11:33世界日報 綜合報導

麥當勞股東 中信獲利大減78%
麥當勞股東 中信獲利大減78%
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麥當勞中國的控股方中信股份近日公布去年財報，包括中港麥當勞在內的業務收入港幣1009億元，年增24%，但獲利衰退78%，僅港幣20.49億元，該財報並透露，麥當勞去年在中國新增423間分店，今年預計再增設400家。

界面新聞報導，中信股份在2017年入股麥當勞中國，成為麥當勞未來20年在中國和香港的特許經營商。麥當勞中國由中信股份和中信資本、凱雷、麥當勞分別持有52%、28%、20%的股權。去年是中信股份入股麥當勞中國後繳出的首份財報，讓外界得以一窺麥當勞中國的營運狀況。

中信集團董事長常振明表示，目前麥當勞的業務除稅、息、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）已大幅增加。中信股份其他業務還有信息業務、汽車銷售、食品分銷與物流、出版、現代農業、旅遊等。

和訊網報導，麥當勞中國董事會主席張懿宸曾提出，麥當勞在三四線城市的店與一二線有不一樣的定位，其中上班族是一二線麥當勞餐廳的主力消費人群，午餐和早餐占全店生意的相當大一部分；而在三四線城市，銷售則更多集中在周末和假日時段，並且下午茶零食更受歡迎。

麥當勞此前已經和恆大、碧桂園等地產商簽署合作協議，後者旗下開發的項目將優先選址開設麥當勞分店。預計至2022年底，開設新餐廳的速度將逐步提升至每年約500家，並計畫進入300個城市，全部餐廳中約45%的餐廳將位於三四線城市。

實際上，隨著一二線市場的飽和，人們對健康的追求和消費選擇的多樣，麥當勞今後的發展的確會更加依賴三四線城市。

去年濟南的恆隆商場調整業務，就關閉商場中的麥當勞和肯德基，理由除了因為流量比較固定，單價相對較低，坪效不高之外，還因為這些快餐店的形象已經與該商城的高端定位不符合。

麥當勞中信肯德基
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