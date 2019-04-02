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陸港經貿

瓊台合作 共尋海南自貿區新機遇

2019-04-02 02:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019三亞台商峰會日前在三亞開幕。來自20多個國家和地區的台商總會代表、台灣工商企業家匯聚一堂，話兩岸融合發展，尋海南自貿區（港）新機遇。

中新社報導，海南省委常委、統戰部長蕭傑在會上表示，瓊台兩島交流合作源遠流長。海南建省辦經濟特區30年來，瓊台兩地在少數民族文化、現代農業、海洋漁業、旅遊、醫療健康等領域的交流合作取得積極成果。截至去年底，海南累計批准台資項目達1945個。

海南建設自貿區（港）以來，來瓊投資考察的台商絡繹不絕。去年海南新批准註册台資企業42家，醫療健康、科技文創、現代農業、現代服務業等成為台商投資重點領域。海南全年接待台胞入境超過21萬人次，同比增長25％。近期，6家台資項目將相繼開工投產。

蕭傑稱，歡迎台灣工商界人士參與海南自貿區（港）建設，圍繞種業、醫療、教育、互聯網、金融、航運等重點領域開展務實合作，歡迎台灣各類專業人才特別是青年才俊到海南創業就業。

台灣兩岸共同市場基金會董事長詹火生表示，台灣和海南地緣相近、人緣相親、文緣相通，海南建設自貿區（港）前景廣闊，可引進國際化的專業人才，在諸多領域跟台灣合作，實現互利共贏。

當日，瓊台企業和機構分別簽署5個框架合作協議，涉及熱帶特色高效農業、文化、體育等領域。投資10億元人民幣的海南穎奕國際細胞醫療中心在博鰲樂城國際醫療旅遊先行區開工。

活動期間，與會人員考察三亞郵輪基地、台資企業芒果種植基地、海棠灣．上工谷國際中醫藥康養特色小鎮、水稻國家公園等地。

台商考察相親
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