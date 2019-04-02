陸股解碼／資金回流 展望向上

2019-04-02 02:17 經濟日報 許廷全



受到上周美股上揚、美中貿易談判進度樂觀，加上大陸官方與中國財新公布的PMI在數據良好激勵，4月首個交易日，滬深兩市開高走高，上證指數連升第二個交易日，收市升近2.6%，重上3,100點關，並創超過十個月新高。市場交投熾熱，兩市成交額合計突破人民幣1兆元。

就盤面上，各類股全線大漲，印刷包裝及次新股升5%；農林牧漁、家電、電子訊息、有色金屬、家具及造紙股升逾4%；金融股升逾2%。

3月以來，滬指狹幅震盪，上證綜指維持在2,930點至3,129點波動。從宏觀數據來看，3月大陸全國製造業PMI升至50.5，較今年前兩個月均值回升約1.2個百分點，升至枯榮線上，且創下2018年10月以來新高，指向製造業景氣季節性回升，主要分項指標中，需求、生產、價格全面回升，庫存有所回補。在政策面，受惠中國官方積極推動創新驅動發展戰略，將有利持續支撐新一輪產業和技術革命方興未艾。

展望後市，隨著美中貿易談判進度持續樂觀、美歐貨幣政策方向偏向鴿派，有利資金面，加上政策扶持，需求回暖，生產因節後開工逐步恢復。隨著Q2增值稅率與社保繳費率正式下調，後續經濟增長或有望見底回穩。3月中國制造業PMI數據重返擴張區間，經濟初現企穩跡象，境內外資金再次加快流入，有利支撐股市 ，加上對美中貿易談判預期偏樂觀，且在官方政策支持下，資金自2018年第4季已出現止穩或回流跡象，趨勢持續，整體來看有望支撐市場維持震盪向上走勢。（作者是安聯中國策略基金經理人）