曼都國際：時裝周 施展技藝的戰場

2019-04-02 02:26 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 ╱上海報導



參加2019年秋冬上海時裝周的曼都設計師。 圖／曼都國際提供 分享 facebook 連續第五年配合法國萊雅集團（LOréal S.A.）進駐上海時裝周，為模特做造型的台資品牌曼都國際董事長賴志郎昨（1）日表示，時裝周不僅是各大品牌、超模展示的舞台，更是幕後專業造型團隊施展技藝的戰場，造型雖然只是輔助角色，但如何在超短時間更換造型，也考驗設計師技藝，以及對品牌時尚的掌控。

要成為上海時裝周的設計師也不容易，賴志郎指出，首先要經過曼都各大區推薦並內部篩選，然後這些設計師犧牲自己工作時間，參加在萊雅上海培訓中心為期2天的集訓，集訓內容不僅要提升繪畫的審美能力，還要熟悉時裝周髮型技藝，在有限時間透過作品展現出來，最後還要經過萊雅集團篩選，才能參與時裝周。

他指出，大陸美髮業發展非常快速，對專業的概念也越來越重視，尤其是技術領域的水準已經超過台灣、趕上國際，雖然這次參與時裝周的設計師十幾位個人業績可能會受到影響，但透過參與時裝周，首先可以快速提升設計師個人的審美觀，其次從公司層面來看，也是一個很好的宣傳和曝光機會。

賴志郎表示，不少設計師願意犧牲高收入與時間參加層層篩選，目的就是就是想要證明自己的技藝達到國際水準，對自我工作的肯定。

目前曼都在全球共有12個品牌，在大陸有7個品牌，截至今年1月，曼都在大陸有67家門市，大部分開在購物中心，並集中在長三角區域。

雖然旗下美髮品牌眾多，但賴志郎認為，並不會影響曼都的發展，就像一個商場裡有許多餐飲品牌，每個消費者都有自己的選擇，要把重心放在消費者身上。