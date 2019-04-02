親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

曼都國際：時裝周 施展技藝的戰場

2019-04-02 02:26聯合報 特派記者林宸誼╱上海報導

參加2019年秋冬上海時裝周的曼都設計師。 圖／曼都國際提供
參加2019年秋冬上海時裝周的曼都設計師。 圖／曼都國際提供
分享
連續第五年配合法國萊雅集團（LOréal S.A.）進駐上海時裝周，為模特做造型的台資品牌曼都國際董事長賴志郎昨（1）日表示，時裝周不僅是各大品牌、超模展示的舞台，更是幕後專業造型團隊施展技藝的戰場，造型雖然只是輔助角色，但如何在超短時間更換造型，也考驗設計師技藝，以及對品牌時尚的掌控。

要成為上海時裝周的設計師也不容易，賴志郎指出，首先要經過曼都各大區推薦並內部篩選，然後這些設計師犧牲自己工作時間，參加在萊雅上海培訓中心為期2天的集訓，集訓內容不僅要提升繪畫的審美能力，還要熟悉時裝周髮型技藝，在有限時間透過作品展現出來，最後還要經過萊雅集團篩選，才能參與時裝周。

他指出，大陸美髮業發展非常快速，對專業的概念也越來越重視，尤其是技術領域的水準已經超過台灣、趕上國際，雖然這次參與時裝周的設計師十幾位個人業績可能會受到影響，但透過參與時裝周，首先可以快速提升設計師個人的審美觀，其次從公司層面來看，也是一個很好的宣傳和曝光機會。

賴志郎表示，不少設計師願意犧牲高收入與時間參加層層篩選，目的就是就是想要證明自己的技藝達到國際水準，對自我工作的肯定。

目前曼都在全球共有12個品牌，在大陸有7個品牌，截至今年1月，曼都在大陸有67家門市，大部分開在購物中心，並集中在長三角區域。

雖然旗下美髮品牌眾多，但賴志郎認為，並不會影響曼都的發展，就像一個商場裡有許多餐飲品牌，每個消費者都有自己的選擇，要把重心放在消費者身上。

時裝周上海
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

相隔三年 陸再啟動核電工程

2019-04-01 23:26

中國玩具市場規模 逾700億元

2019-04-02 02:26

周裕穎「未來人」 向特斯拉致敬

2019-04-02 02:26

瓊台合作 共尋海南自貿區新機遇

2019-04-02 02:25

麥當勞股東 中信獲利大減78%

2019-04-02 02:17

阿里巴巴傳入股格力電器

2019-04-02 02:17

陸股解碼／資金回流 展望向上

2019-04-02 02:17

「核三代」進化 大賺海外財

2019-04-01 23:26

華孚效應 昆山加強排查

2019-04-01 23:26

港交所投資深圳科技公司

2019-04-01 23:26

北京踩煞車為「一帶一路」地產熱降溫

2019-04-01 18:50

港股首季IPO融資額806.1億元 年跌17%

2019-04-01 17:41

麥當勞大陸今年要增400家 碧桂園、恆大鋪路

2019-04-01 16:56

滬指收3170點創近10月新高 深指站上萬點

2019-04-01 16:53

阿里巴巴傳收購格力電器5%股份

2019-04-01 14:48

怡東酒店鳴砲結業！銅鑼灣半世紀地標 張國榮也是常客

2019-04-01 12:37

滬指半日升2.3% 深成指漲3.1%

2019-04-01 12:26

螞蟻金服擬收購恆生集團100%股權

2019-04-01 11:43

大陸3月財新製造業PMI為50.8 創8個月新高

2019-04-01 11:24

鴻海工業富聯深耕智慧工廠 外部收購布局國際化

2019-04-01 09:28

華孚昆山子公司漢鼎精密燃爆 7死5傷

2019-04-01 00:43

台灣翰林茶飲集團 布局重慶

2019-04-01 00:19

台灣高校實訓中心 產學研新模式

2019-04-01 00:19

長沙臨空經濟 打通貿易通道

2019-04-01 00:19

大型鍛件投產 四川德陽秀實力

2019-04-01 00:19

陸開放雲市場 准外商進自貿區

2019-04-01 00:18

成都 貓熊文創街

2019-04-01 00:13

美林預測：陸房產股跑贏大市

2019-04-01 00:13

海南引資 自貿區祭兩利多

2019-04-01 00:12

朱民：經濟3大劇變 AI提供解方

2019-04-01 00:11

馬化騰：互聯網春天剛開始

2019-03-31 23:55

陸自駕車路測 百度跑第一

2019-03-31 23:55

華為衝5G 迎商業元年

2019-03-31 23:55

北京瞭望／「錢多到中國容不下」 四大行炫富的好日子不多了

2019-03-31 23:12

大陸．資金．對策／《外商投資法》對台商投資大陸影響分析

2019-03-31 23:12

釋善意 大陸宣布對美國汽車及零部件繼續暫停加徵關稅

2019-03-31 22:59

「一帶一路」二屆峰會 4月下旬北京登場 上百國家確認與會

2019-03-31 15:45

陸企臉譜／學徒變老闆 洗染一片天

2019-03-31 15:20

中華仲裁協會在港展身手

2019-03-31 00:15
看更多

熱門文章

最美伴娘現身！細肩帶裙露深長事業線 新娘慘淪為配角

2019-04-01 14:22

共機飛越中線又繞台 陸媒：美台勾結加劇「這很過分」

2019-04-01 21:22

四川森林大火 30消防人員殉職

2019-04-01 19:02

共機越中線成常態？陸官媒：取決於台美關係

2019-04-01 09:38

日本新年號未出自中國典籍 中共外交部回應

2019-04-01 16:38

貿易戰衝擊 鄧聿文：習感受權力威脅 但非真實危險

2019-04-01 14:42

劍指台獨和美艦 陸專家：海峽中線是偽命題

2019-04-01 10:34

愚人節驚見「人扮猩猩」 家長怒批：誰要花錢來看你？

2019-04-01 20:46

批習「擼起袖子加油幹」言詞粗鄙 重慶副教授被撤職

2019-04-01 10:54

談凌友詩 陳明通：絕對是「叛國罪」 已推動國安法修法

2019-04-01 11:16

陳明通：北京是挑釁者 對台戰略在我預判內

2019-04-01 09:47

四川森林大火26人罹難 另有30名消防員失聯

2019-04-01 18:32

蘇州召開安全生產會議 指台企燃爆影響惡劣

2019-04-01 18:08

北京踩煞車為「一帶一路」地產熱降溫

2019-04-01 18:50

被老師用電鍋電線鞭打 男學生傷痕累累住院

2019-04-01 19:55

河南遊樂床被塵捲風刮上天 2孩童死20傷

2019-04-01 11:13

確認重啟 陸環境部：核電項目今年將陸續開工

2019-04-01 15:52

習近平權勢未受威脅 鄧聿文：但心理害怕被挑戰

2019-04-01 17:15

螞蟻金服擬收購恆生集團100%股權

2019-04-01 11:43

蹦蹦床飛天！恐怖強風襲遊樂園 18童被拋空狠墜

2019-04-01 17:18

中共外交部證實 劉鶴已啟程赴美貿易磋商

2019-04-01 15:50

銅鑼灣書店前店長林榮基不滿修訂逃犯條例 正安排移民

2019-04-01 17:34

失獨家庭和精神病患列掃黑重點… 湖南官方被罵慘

2019-04-01 14:24

鴻海工業富聯深耕智慧工廠 外部收購布局國際化

2019-04-01 09:28

這個大叔的身分證、駕駛證都是手抄的 交警看傻了

2019-04-01 16:35

習再提「兩個不能否定」 外媒：安撫路線之爭

2019-04-01 17:55

阿里巴巴傳收購格力電器5%股份

2019-04-01 14:48

號稱「中國那斯達克」的上交所科創板 向台商招手

2019-04-01 09:04

中國再爆非洲豬瘟疫情 湖北78隻豬死亡

2019-04-01 11:40

怡東酒店鳴砲結業！銅鑼灣半世紀地標 張國榮也是常客

2019-04-01 12:37

滬指收3170點創近10月新高 深指站上萬點

2019-04-01 16:53

麥當勞大陸今年要增400家 碧桂園、恆大鋪路

2019-04-01 16:56

大陸3月財新製造業PMI為50.8 創8個月新高

2019-04-01 11:24

清華自主招生不收文組？ 家長罵歧視

2019-04-01 14:25

小鎮貪圖拆遷款…3公里竟然裝了千盞路燈

2019-04-01 16:19

取景地成打卡點 半夜還敲門 《都挺好》屋主摘門牌

2019-04-01 14:26

咪蒙公司解散 另類「畢業證」挨轟：不以為恥反以為榮

2019-04-01 14:27

傳港府要求撤換駐港人員 台北辦：未收到通知

2019-04-01 12:38

響水爆炸後…江蘇工廠10天內又爆！至少7死

2019-04-01 18:05

傳撤駐港人員 陸委會：相信台港會務實考量需要

2019-04-01 21:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top