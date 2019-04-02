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周裕穎「未來人」 向特斯拉致敬

2019-04-02 02:26聯合報 特派記者林宸誼╱上海報導

周裕穎以科技未來感的前衛時裝回攻亞洲市場。 特派記者林宸誼/攝影
周裕穎以科技未來感的前衛時裝回攻亞洲市場。 特派記者林宸誼/攝影
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曾以故宮文物元素擠身紐約、巴黎時裝周舞台，讓世界看見台灣的新銳設計師周裕穎，昨（1）日帶著品牌JUST IN XX 2019秋冬系列，以科技未來感的前衛時裝回攻亞洲市場，選擇以上海時裝周作為主戰場發表全新系列，向二十世紀史上最偉大的發明家、善用交流電的重要人物「尼古拉．特斯拉」致敬。

上海時裝周創辦於2003年，雖然不屬於國際四大時裝周倫敦、巴黎、紐約和米蘭之列，但重要性已經隨著大陸的經濟崛起而提高。

諮詢機構貝恩公司（Bain）2018年發布一份報告顯示，全球奢侈品市場總值2920億美元，而大陸的消費佔了三分之一，2018年大陸的奢侈品市場連續第二年20%的增長。

台灣新銳設計師周裕穎。 特派記者林宸誼／攝影
台灣新銳設計師周裕穎。 特派記者林宸誼／攝影
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周裕穎以「未來人」為主題來鋪陳這場秀，以直接與間接圖像與意象的方式轉化成時裝，大量的閃電元素與金屬質感布料是電的象徵，星空銀河感的布料是特斯拉嚮往的神秘宇宙，絨布正逆毛產生的各種光澤訴說著光的不同面貌，抽鬚設計及刻意留下的鬚邊則是具象化電流的手法，模特兒配戴著實驗眼鏡，象徵特斯拉發明家經常實驗的概念，此外，系列當中的三眼特斯拉代表尼古拉．特斯拉的視覺化能力。

周裕穎指出，特斯拉代表開創革新與無所畏懼的精神，象徵著「來自過去的未來人」，因此服裝系列可大量見到由閃電組成的「未來人」字樣，他在秀場上展示了用水鑽與原子鐵鍊組成的「特斯拉電塔服裝」，與超大閃電絨毛、鋪棉圍巾，金屬色系科技未來感的LED版眼鏡，為發布會增添了幾分戲劇化的效果。

周裕穎到底有多紅，台北故宮、歷史博物館接連找他合作聯名，連歌手林志炫連續兩年穿著由他打造的服飾登上春晚舞臺；紐約知名時尚部落客Lyn Slater還為他到場月臺，獻出走秀處女秀，更別說蕭敬騰、林俊傑、吳克群、黃子佼、A-Lin等知名藝人經常於大型頒獎典禮、表演活動中，穿著他的品牌服飾。

特斯拉時裝周紐約
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