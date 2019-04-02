中國玩具市場規模 逾700億元

2019-04-02 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國玩具和嬰童用品協會日前發佈《2019年中國玩具和嬰童用品行業發展白皮書》相關統計數據，2018年，中國0－14歲兒童少年人均玩具消費金額達299.5元人民幣，比上一年增長8.2%。

預計2019年，中國65.6%的消費者計劃增加玩具消費支出，63.9%的消費者計劃增加嬰童用品消費支出。

新華社報導，作為全球生產、出口和消費大國，近年來，中國玩具與嬰童用品行業中高端產品供給明顯改善，自主創新能力顯著增強，智能化水平大幅提升，國際化發展深入推進，國內市場前景持續看好。

中國玩具和嬰童用品協會綜合統計，2018年，全國玩具市場規模達704.8億元，同比增長9%；育兒手推車市場規模達132.07億元，同比增長6.33%；安全座椅市場規模達45.23億元，同比增長14.1%；奶瓶零售規模達56.28億元，同比增長14.4%。

2018年，中國企業實現傳統玩具出口250.84億美元，同比增長4.5%；傳統玩具進口6.49億美元，增長15.9%。傳統玩具進口大幅增長，說明國內相關消費旺盛，在一些產品的種類、結構、品牌方面，進口玩具具備一定優勢，可與國產玩具形成互補。

來自大陸全國百貨渠道的反饋顯示，2018年，單價在100－300元間的玩具產品，佔玩具銷售總額的比例接近50%，顯示出這一價格區間的玩具最受中國消費者歡迎；單價300－500元間的玩具佔銷售總額的20%；單價500－1000元的玩具佔銷售總額的10%；而單價100元以下和1000元以上的玩具，則分別佔銷售總額的15%和5%。

來自多家知名電子商務企業的統計顯示，2018年，中國市場電動遙控類玩具的銷售增幅高達81%，銷售均價增長25%，成為最暢銷的一類玩具；滑板車和拼插積木的銷售額分別大幅增長48%和40%；毛絨布藝類玩具的銷售增幅也達到12%。

在嬰童用品領域，單價2000元以下的育兒手推車，佔中國市場銷售總額比例超過七成；單價在1000－3000元間的安全座椅，佔銷售總額的63%。

中國玩具和嬰童用品協會近期對全國各地近2萬名消費者問卷調查，65.6%的消費者計劃2019年增加玩具消費支出，四分之一的受調查者消費支出增加預計超過三成；計劃減少玩具消費支出的消費者只有11 .4%。

在嬰童用品領域，63.9%的消費者計劃2019年增加消費支出，22%受調查者消費支出增加比例預計超過三成；計劃減少支出的消費者只佔14 .1%。