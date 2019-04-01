北京踩煞車為「一帶一路」地產熱降溫

2019-04-01 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中國大陸雄心勃勃的「一帶一路」倡議曾帶動一股全球房地產熱潮，許多中國大陸開發商在發展中國家大舉開發建設計畫，引起外界批評。外電報導，北京正在對這些海外項目踩煞車，這波熱潮已大幅降溫。

英國金融時報報導，從2015年到2016年，大批中國大陸開發商將其海外投資打上「一帶一路」標籤，一些投資者甚至在自己的企業名稱加上「絲綢之路」的字樣，以示對該計劃的支持。

標普全球評級大中華區企業評級負責人李國宜指出，「首次提出一帶一路倡議時，政府對該倡議包含的內容非常含糊」，但「中國正變得愈來愈聰明，並給予更多指導。他們需要這些投資合理化，尤其是對銀行而言。」

「一帶一路」計畫讓發展中國家大舉欠下中資銀行債務，已引起巴基斯坦、斯里蘭卡和馬爾地夫等國的擔憂。

報導指出，北京方面正在對海外建設熱潮踩煞車。亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）行長金立群在中國大陸召開的一個會議上表示，中共當局將控制這些項目的債務風險。

總部位於華府的諮詢公司RWR首席運營官達文波特（Andrew Davenport）表示：「（中國）有關方面對資本外逃抱有一定程度的擔憂，而且總的來說或許有一種感覺，國有企業和政策性銀行對一帶一路過度熱情和開空頭支票的做法有點失控了。」

中國私營部門在「一帶一路」沿線國家房地產領域的最大投資者中，有一些已經開始被迫出售資產。2018年，海南航空迫於政府壓力，該公司開始出售大量資產抵債，比如澳洲雪梨的一座辦公大樓。

另一家宣稱與「一帶一路」有關的企業中國華信，也被迫將部分商業地產出售給「一帶一路」國家的政府集團，比如捷克的政府企業。