麥當勞大陸今年要增400家 碧桂園、恆大鋪路

2019-04-01 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



麥當勞中國的控股方中信股份近日公布財報，包括中港麥當勞在內的業務收入港幣1,009億元，年增24%，但盈利倒退78%，僅港幣20.49億元。麥當勞去年在陸新增423間分店，今年預計增設400家。

界面新聞報導，大陸麥當勞已經和恆大、碧桂園等地產商簽署合作協議，後者旗下開發的項目將優先選址開設麥當勞分店。預計至2022年底，開設新餐廳的速度將逐步提升至每年約500家，並計劃進入300個城市，全部餐廳中約45%的餐廳將位於三四線城市。

中信集團董事長常振明表示，目前麥當勞的業務除稅、息、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）已大幅增加。但中信股份財報顯示，而其他業務包括信息業務、汽車銷售、食品分銷與物流、出版、現代農業、旅遊等。

2017年初，中信股份及旗下資本入股麥當勞中國，成為麥當勞未來20年在大陸和香港的特許經營商。新麥當勞中國由中信股份和中信資本、凱雷、麥當勞分別持有52%、28%、20%的股權。

和訊網報導，麥當勞新中國董事會主席張懿宸曾提出，麥當勞在三四線城市的門店與一二線有不一樣的定位，其中上班族是一二線麥當勞餐廳的主力消費人群，午餐和早餐占了門店生意的相當大一部分；而在三四線城市，銷售則更多集中在周末和假日時段，並且下午茶零食更受歡迎。

實際上，隨著一二線市場的飽和，人們對健康的追求和消費選擇的多樣，麥當勞今後的發展的確會更加依賴三四線城市。