滬指收3170點 創近10月新高 深指站上萬點

2019-04-01 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



4月首個交易日，陸股三大股指集體開高，滬指突破前期3,129點，再創今年以來新高，深證成指站上10000點整數關口。

新浪股市報導，今日收盤，三大股指全線大漲，上證綜指收3,170.36點，上漲2.58%，創下2018年5月22日來的最高收盤價；深證成指收10,267.70點，上漲3.64%；創業板收於1760.89點，上漲3.98%。

市場人氣進一步回升，兩市成交額再突破人民幣1兆元，為人民幣1.04兆元，較前一交易日滬深兩市總計成交的人民幣8,362.85億元，大幅放量24%。

北上資金半日淨流入近60億元，不過午後流入金額有所收窄，據Choice數據顯示，最終全天淨流入額收窄至人民幣36.88億元。

個股方面，兩市個股上漲3503股，收平37股，收跌60股；其中，漲停174家，跌停1家（不含ST類）。

澎湃新聞指出，國泰君安投資顧問汪海溯表示，總體市場放量上漲，市場做多情緒較濃，短期市場微觀格局發生微妙轉變。因此，短期建議繼續維持多頭思維，持股待漲，保持樂觀。在經歷過2,900到3,100點區間震盪後，市場有望進一步上行，可以關注地產、消費等周期類股的復甦機會，以及高科技龍頭股回調充分之後的再度上漲行情。