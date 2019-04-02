貿易戰釋善意…美國汽車及零部件 中國繼續暫停加徵關稅

2019-04-02 18:54 世界日報 記者 世界日報 記者 林則宏 ／北京1日電



在中國副總理劉鶴預計於4月3日前往美國，展開第九輪中美經貿高級別磋商前，中國財政部3月31日公告，為落實中美兩國元首阿根廷會晤共識，繼續為中美經貿磋商創造良好氛圍，根據中國《對外貿易法》、《進出口關稅條例》等法律法規，決定從2019年4月1日起，對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅。暫停加徵關稅措施截止時間另行通知。

第八輪中美經貿高級別磋商3月28、29日在北京舉行。該輪磋商結束後，新華社曾發布簡單的新聞稿稱，「雙方討論了協定有關文本，並取得新的進展」。新聞稿同時預告，劉鶴將於本周應邀訪美，在華盛頓舉行第九輪中美經貿高級別磋商。

在劉鶴啟程前，中國財政部於3月31日發布的公告稱，2018年12月14日，國務院關稅稅則委員會公告，從2019年1月1日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅三個月。今年3月美方宣布對2018年9月起加徵關稅的自中國進口商品，再次推遲提高加徵關稅稅率，在另行通知之前加徵關稅稅率維持10%。

公告指出，「對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加征關稅，是中方對美方推遲提高稅率措施的積極回應，是為促進雙方經貿磋商採取的實際舉動。我們希望，美方與中方一道共同努力，加緊磋商，朝著終止貿易摩擦的目標作出切實努力。」

中國4月1日起將續暫停加徵關稅的美國汽車及零部件中，有144個稅目商品原本被加徵25%的關稅，另有67個稅目商品被加徵5%的關稅。