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滬指半日升2.3% 深成指漲3.1%

2019-04-01 12:26聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中國大陸製造業PMI重返擴張，加上中美討論貿協文本獲得進展，A股半日收高。上證指數高開0.68%後，早段升幅擴大，重返3100點關口，半日收升2.29%；深成指亦收復萬點大關。

據香港信報財經網，上證指數半日收報3161點，漲70點或2.29%，早段最多漲74點或2.41%，高見3165點，成交3009.21億元(人民幣‧下同)。

深成指收報10217點，漲310點或3.13%，高見10238點，漲331點或3.35%，成交3490.76億元。

滬深300指數收報3961點，漲89點或2.31%；創業板指數收報1751點，漲57點或3.39%。

各板塊全線向好，船舶製造股飆逾6%；有色金屬、水泥，半新股漲逾3%；煤炭、房地產、鋼鐵、石油、化工股漲逾3%；電力股亦漲逾2%；金融股亦漲近2%。

中國製造業活動重現擴張。中共國家統計局昨日公布，3月中國製造業採購經理指數(PMI)出乎意外回升至50.5，較上月上升1.3個百分點，重回盛衰分界線以上，並為4個月以來首次上升，市場預期為49.5。

另外，財新中國3月製造業PMI四個月來首次回到擴張區間，且創下八個月新高，就業分項指數更創逾六年新高。

上周在北京舉行的中美第八輪經貿高級別磋商結束後，官方新華社報導，中共副總理劉鶴與美國貿易代表賴海澤(Robert Lighthizer)及財長米努勤(Steven Mnuchin)，討論協議有關文本，取得新的進展。

上證指數高開0.68%後，早段升幅擴大，重返3100點關口，半日收升2.29%。...
上證指數高開0.68%後，早段升幅擴大，重返3100點關口，半日收升2.29%。（路透資料圖片）
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