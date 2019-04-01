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怡東酒店鳴砲結業！銅鑼灣半世紀地標 張國榮也是常客

2019-04-01 12:37世界日報 香港1日電

怡東酒店歇業！銅鑼灣半世紀地標鳴砲結業
怡東酒店歇業！銅鑼灣半世紀地標鳴砲結業
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矗立銅鑼灣46年、服務無數賓客的怡東酒店，昨在正午12時的怡和午砲聲中，畫上句號。酒店數百名員工在總經理范禮杰（Torsten van Dullemen）帶領下高呼「多謝支持，有緣再會」，笑聲、哭聲、掌聲、歡呼聲，同時響遍大堂。范禮杰說，怡東對員工而言「不止是一份工作」，更陪同他們走過不同人生階段。

明報報導，范禮杰及賓客昨在怡和午砲空地主持結業儀式，不少市民到場觀賞。來自英國的Paul Cheeseman是酒店「最後賓客」，也由他主持儀式；他自1992年起每次訪港都會入住怡東，至今在此度過183個晚上。他這次特意到香港向酒店告別，並感謝員工的以禮相待，「人是酒店最吸引人之處」。

范禮杰說，酒店歷史悠久，不少員工在此工作超過20年，因此怡東不單是「一幢建築物」及「一份工作」，更見證他們人生不同階段。范禮杰在鳴砲儀式後走入酒店大堂，數百名員工拍掌歡呼，高喊：「Ｗe are Excelsior！多謝支持，有緣再會！」他也面帶笑容、雙手合十，感謝員工支持，更有人感觸落淚。最後他關上酒店大門，從此這個屹立海傍的地標，正式光榮結業。

香港01報導，除了現職員工，亦有不少前員工、市民到訪酒店告別。呂小姐是營業部前員工，1996年起任職超過10年，她視怡東酒店為「家」，並於此結識丈夫，「酒店見證我結婚生子」。還有顧客感慨不已說，初中以來便一直在怡東酒店與同學歡度耶誕節，至今延續20年，是自己成長的一部份。告別在即，她更一度落淚：「沒有地方可以和它相比！」

文華東方國際旗下的怡東酒店，去年10月宣布斥資50.7億港元（約6.4億美元），重建作為商業大廈。重建預估需時6年，相關酒店員工將安排至文華東方旗下其他物業工作。而銅鑼灣避風塘的怡和午砲，每日將繼續按傳統正午12時嗚砲。

怡東老臣子 懷念老主顧張國榮

經營46年的怡東酒店充滿「老香港」昔日情懷，隨著酒店結業，香港爵士樂第一個基地「Dickens Bar」（雙城吧）也成為歷史。酒店的老臣子、餐飲總監黎兆豐回憶，「哥哥」張國榮生前是Dickens Bar熟客，用餐、喝酒無特定餐單，但會選擇坐在同一位置。

香港經濟日報報導，Dickens Bar與怡東酒店同於1973年開幕，當年歌手杜麗莎的叔伯、有「香港爵士樂教父」之稱的Tony Carpio，每逢周日下午就與他的樂隊在此表演，一演就是18年，成為70年代香港爵士樂的重要場所，張國榮和許多導演都是Dickens Bar的常客。

另據香港01報導，服務數十年如一日周到的怡東酒店，可說是「名人飯堂」，黎兆豐提到，當年張國榮用餐、喝酒沒有特定餐單，但會選擇坐在同一位置；「白才女」白韻也不時光顧酒店，但黎兆豐對此笑而不語，以免洩漏顧客行蹤。

黎兆豐說，結業後最令他難忘的是餐廳內的濃厚人情味。捨不得這家老酒店的還有老顧客，近月不少人來光顧，懷緬過去美好時光。而說到酒店內最著名的餐廳，一定得提到「怡東軒」。黎兆豐透露貴客的至愛菜單，「中國客來會吃鮑魚海參魚翅，香港富豪請客也會吃，但和家人吃飯則喜歡清淡。」較受歡迎的都是傳統家常菜式，例如古法鹽焗雞、蒸海上鮮，以及「玉麟魚躍逐金波」，名字充滿貴氣但其實只是一道樸實的蒸水蛋。

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