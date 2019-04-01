螞蟻金服擬收購恆生集團100%股權

2019-04-01 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



恆生集團股權結構變更公告稱，浙江螞蟻小微金融服務集團擬收購恆生集團100%股權。恆生集團旗下恆生電子今（1）日早盤漲6.91%至人民幣93.61。

澎湃新聞報導，截至3月30日，恆生電子控股股東恆生集團持有公司1.28億股無限售流通股，約占恆生電子總股本的20.72%。本次恆生集團股權變更完成後，螞蟻金服將直接持有恆生集團100%股權，但恆生集團持有恆生電子股份情況未發生變化。

2019年3月28日，浙江融信與螞蟻金服簽署了相關協議，約定浙江融信將其持有的恆生集團100%股權轉讓給螞蟻金服。前述股權變更尚未完成工商變更登記手續。

恆生電子表示，控股股東股權結構變更後，公司的控股股東和實際控制人不發生變化。 本次控股股東股權結構變更不會導致公司主要業務結構發生變化，也不會對公司主 營業務和財務狀況產生重大影響。

恆生電子是一家金融軟體和網路服務供應商，1995年成立於杭州， 2003年在上海證券交易所主板上市。恆生電子以技術為核心競爭力，聚焦於財富資產管理領域，為證券、銀行、基金、期貨、信托、保險等金融機構提供整體的IT解決方案和服務，為個人投資者提供財富管理工具。