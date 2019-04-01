大陸3月財新製造業PMI為50.8 創8個月新高

2019-04-01 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸3月財新製造業PMI升至50.8，較2月回升0.9個百分點，是自去年12月來再度站上榮枯線，創八個月新高。其中就業分項指數創逾六年新高，並近五年半來首度升至50上方。

華爾街見聞報導，數據顯示，大陸製造業表現向好。其中，製造業內需和外需均溫和回升，就業狀況大幅好轉，企業補庫存意願顯著修復，製造業原材料成本壓力有所減輕。不過，目前業界信心度仍低於長期均值。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，受益於融資環境的放鬆、民企紓困政策的發力以及貿易談判進展積極，3月製造業景氣度進一步修復，且就業情況也得到了大幅改善。

2019年第1季，大陸製造業表現向好，景氣度自去年11月以來首次改善。產出與新接業務總量輕微加速增長，用工規模逾五年來首次出現擴張。隨著需求回升，採購活動的收縮趨勢有所放緩，投入品庫存自去年11月以來首次輕微回升。平均投入成本輕微上揚，但廠商普遍相應上調產品售價。展望未來12個月的經營前景，業界預期市況將進一步改善，因此信心回升至10個月最高。